Cooler Super-Bowl-Clip zeigt erstes E-Bike von Jeep: 750 Watt, 64 km Reichweite

Hans-Christian Dirscherl

Jeep bringt sein erstes E-Bike: ein geländegängiges Mountainbike. Mit einem 750-Watt-Motor, der auf einem 1600-Watt/160-Nm-Monstermotor basieren soll. Die Reichweite mit einer Akkuladung soll 64 Kilometer betragen.

Vergrößern Bill Murray mit Murmeltier auf dem neuen E-Mountainbike von Jeep © youtube.com/watch?v=AnhzGUcENWo

Jeep hat in seinem diesjährigen Super-Bowl-Werbespot sein neues elektrisches Mountainbike versteckt. Während es in dem knapp über eine Minute langen Videoclip, der sich an die Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ von 1993 anlehnt, eigentlich um den Jeep Gladiator geht, sieht man Hauptdarsteller Bill Murray für wenige Sekunden auch auf einem E-Bike durch tiefen Schnee fahren.

Vergrößern Bill Murray mit Murmeltier und Jeep e-Bike. Im Hintergrund der Jeep Gladiator, um den es in dem Werbespot eigentlich geht. © youtube.com/watch?v=AnhzGUcENWo

Jeep entwickelt das neue E-Bike zusammen mit dem US-E-Bike-Hersteller Quietkat. Das neue Jeep-E-Bike soll über einen in der Mitte am Rahmen angebrachten 750-Watt-Motor verfügen und mit einer Akkuladung eine Reichweite von bis zu 64 Kilometer schaffen. Das Rad soll auf 4,8-Zoll-Reifen stehen. Der Verkauf soll im Juni 2020 beginnen.

Das Fachmagazin Elektrek will herausgefunden haben, dass der verbaute Motor tatsächlich der Bafang Ultra M620 sein soll. Dieser leistet aber eigentlich mindestens 1600 Watt und liefert ein Drehmoment von 160 Nm – für ein E-Bike wäre das wahnsinnig viel Drehmoment. Elektrek vermutet zudem, dass eine hydraulische 4-Kolben-Bremse von Tektro Dorado das E-Bike abbremsen wird.

Vergrößern Das e-Bike von Jeep. © jeepe-bike.com

Welchen Anteil an dem neuen E-Bike Jeep tatsächlich beisteuert, ist völlig unbekannt. Auch der Preis ist noch unbekannt. Günstig dürfte das Kraftpaket für den zweirädrigen Geländeeinsatz aber nicht werden.



Den unterhaltsamen Super-Bowl-Spot Groundhog Day von Jeep sehen Sie hier auf Youtube.

