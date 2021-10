Coole 3D-Touren: Das Alte Ägypten jetzt gratis virtuell erkunden

Hans-Christian Dirscherl

Schauen Sie sich Highlights aus dem Alten Ägypten jetzt bequem am PC, Tablets oder auf dem Smartphone an. Sie können Gräber, Tempel, Katakomben, Kirchen und Moschen virtuell erkunden. Gratis.

Vergrößern Besagte Pyramiden können Sie noch nicht virtuell erkunden. Dafür aber viele andere bestaunenswerte Momumente aus der Vergangenheit. © AlexAnton/Shutterstock.com

Der auf Themen rund um das Alte Ägypten spezialisierte Weblog Selket (benannt nach einer altägyptischen Gottheit) hat eine äußerst praktische Zusammenstellung aller ägyptischer Sehenswürdigkeiten veröffentlicht, die man virtuell via Internet besichtigen kann. Es handelt sich dabei durchwegs um leicht und intuitiv bedienbare 3D-Touren zu über ganz Ägypten verstreute antike Monumente. Gerade in einer Zeit, in der wegen Covid-19 das Reisen noch nicht ganz so einfach ist, bieten diese virtuellen 3D-Touren eine gute Möglichkeit die Zeit bis zum nächsten echten Ägyptenurlaub zu überbrücken. Aber fast noch besser kann man damit den nächsten tatsächlichen Urlaub auch vorbereiten – denn man hat sich vor Ort ja sozusagen schon mal „umgeschaut“.

Eine der beeindruckendsten dieser 3D-Touren hatten wir bereits in dieser Meldung vorgestellt: Der virtuelle Rundgang durch den großen Tempel Ramses’ II. in Abu Simbel. Auf ähnliche Weise beziehungsweise sogar ganz genauso können Sie aber auch zum Beispiel in Alexandria die Katakomben von Kom el-Shoqafa aus der Zeit des römischen Kaiserreichs besichtigen. Oder in Luxor das Grab von Ramses VI. Besonders cool: Sie können auch noch die alte Tutanchamun-Ausstellung im Ägyptischen Museum in Kairo besichtigen, die vermutlich jeder kennt, der in der Vergangenheit Ägypten besucht hat. Diese spektakuläre Sammlung zieht in das neue „Große Ägyptische Museum“ in Gizeh um.

Der Kolonnadengang der Stufenpyramide des Djoser dürfte ein weiteres Highlight sein. Absolut faszinierend ist auch eine virtuelle Besichtigung des Roten Klosters bei Sohag und der Muhammad-Ali-Moschee in Kairo.

Die berühmten Pyramiden von Gizeh befinden sich allerdings nicht unter den virtuellen 3D-Touren. Dafür können Sie aber zahlreiche andere Bauten aus Gizeh bequem via Internet erkunden.

Sie finden hier die vollständige und alphabetisch nach den Standorten sortierte Liste bei selket.de. Ein Tipp zur Bedienung: Alle weißen Kreise auf dem Boden kann man anklicken und nimmt dann den entsprechenden Standpunkt ein. Sie können sich zudem nach Belieben in alle Richtungen drehen.