CoD Warzone: Wechselt auf eine neue Map

Denise Bergert

Mit dem Release von „Call of Duty: Vanguard“ wechselt der Battle-Royale-Titel „Call of Duty: Warzone“ im Dezember auf eine neue Karte.

Vergrößern "Call of Duty: Warzone" bekommt eine neue Karte. © Raven Software

Nach 18 Monaten wechselt der Battle-Royale-Shooter „Call of Duty: Warzone“ seine Karte . Die Spieler-Gemeinde muss sich von Danzig verabschieden und die Entwickler nähern sich mit der neuen Karte Caldera dem Setting von „Call of Duty: Vanguard“ an. Die Pazifikkarte bietet ein Zweiter-Weltkrieg-Szenario. Spieler von „Call of Duty: Vanguard“ können sich bereits ab 1. Dezember 2021 auf Caldera austoben. Nutzer der kostenlosen Standalone-Version von „Warzone“ kommen einen Tag später hinzu.

Zwei Events geplant

In den verbleibenden zwei Wochen bis zum Kartenwechsel erwartet Spieler mit „Operation Flashback“ ab heute noch ein neues „Warzone“-Event. Entwickler Raven Software verspricht dabei von einer „Rückkehr der klassischen Momente“ sowie von einigen Überraschungen. Teilnehmern und Siegern winken ein besonderes Emblem sowie eine animierte Calling-Card.

Am 24. November folgt mit „Geheimnisse des Pazifiks“ ein zweiter Event. „Während wir uns auf das Ende von Verdansk vorbereiten, macht euch bereit, mehr über die mysteriöse Caldera-Karte zu erfahren, wenn ihr die Geheimnisse des Pazifiks enthüllt,“ heißt es von den Entwicklern. Das von Beenox entwickelte Event hält unterschiedliche Herausforderungen bereit, in denen auf Verdansk etwa spezielle Pazifik-Artefakte gefunden und beschützt werden müssen.

Map-Wechsel mit „spektakulärem Ende“

Am 30. November und 1. Dezember werden dann die „letzten Stunden“ von Verdansk anbrechen. Die Entwickler versprechen dabei ein „spektakuläres und passendes Ende“ . Ob Verdansk zerstört wird oder ob sich Raven eine Hintertür für die Rückkehr der Karte offen halten wird, bleibt abzuwarten. Weitere Informationen zu den geplanten Spielmodi und Neuerungen für "Warzone" sollen in den nächsten Tagen folgen.

