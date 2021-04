CoD Warzone: Meilenstein mit 100 Mio. Spielern

Denise Bergert

Der Battle-Royale-Titel "Call of Duty: Warzone" zählt mittlerweile 100 Millionen Spieler weltweit.

Vergrößern Call of Duty: Warzone knackt den Meilenstein von 100 Millionen Spielern. © Activision

In einem Interview mit der Washington Post hat das Entwicklerstudio Infinity Ward in dieser Woche aktuelle Zahlen zu "Call of Duty: Warzone" bekannt gegeben. Laut den beiden Studio Chefs Dave Stohl und Patrick Kelly zählt der Free-to-Play-Titel mittlerweile 100 Millionen Spieler weltweit.

Durch den Erfolg und dem Erreichen des Spieler-Meilensteins hat sich das Battle-Royale-Spiel auch für die nächsten Jahren einen festen Platz im "Call of Duty"-Universum gesichert. Wie Stohl und Kelly im Interview bestätigen, soll "Call of Duty: Warzone" noch für mehrere Jahre online bleiben. An der nächsten Season werkelt der Entwickler bereits. Mittel- und langfristig soll zudem die Qualität der Inhalte für "Call of Duty: Warzone" gesteigert werden.

"Call of Duty: Warzone" ist ein kostenloses Battle-Royale-Spiel. Der Titel wurde am 10. Mai 2020 veröffentlicht. Mittlerweile ist "Call of Duty: Warzone" für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar. In Battle-Royale-Matches treten bis zu 150 Spieler gegeneinander an - in einigen zeitlich begrenzten Modi sogar bis zu 200 Spieler. "Call of Duty: Warzone" unterstützt Cross-Plattform-Spiele auf den unterschiedlichen Plattformen.