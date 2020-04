CoD: Modern Warfare - Multiplayer am Wochenende gratis

Denise Bergert

PC-, Xbox-One- und PlayStation-4-Besitzer können den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare am Wochenende gratis spielen.

Vergrößern Multiplayer Free Access Weekend bei Call of Duty: Modern Warfare. © Activision

Activision hat heute über den Micro-Blogging-Dienst Twitter ein Multiplayer Free Access Weekend für Call of Duty: Modern Warfare angekündigt. PlayStation-4-, Xbox-One- und PC-Besitzer können den Titel bis zum 27. April 2020 kostenlos anspielen. In der Aktion sind jedoch nicht alle Mehrspieler-Maps enthalten, sondern lediglich fünf Karten.

Um das Free Weekend nutzen zu können, müssen sich PC- und Konsolen-Besitzer zuvor den kostenlosen Titel Call of Duty: Warzone herunterladen und auf ihrer Plattform installieren. Über das Menü von Warzone erhalten Spieler dann Zugriff auf die fünf Gratis-Mehrspieler-Karten von Call of Duty: Modern Warfare.

Wer nach der kostenlosen Testphase Gefallen an Call of Duty: Modern Warfare gefunden hat, bekommt den Titel im PlayStation Store für PlayStation 4 aktuell günstiger . Noch bis zum 30. April kostet das Spiel anstatt der bisherigen 69,99 Euro hier nur 52,49 Euro. Der beim Gratis-Wochenende erspielte Multiplayer-Fortschritt sowie freigeschaltete Waffen-Extras können dann in das Hauptspiel mitgenommen werden.