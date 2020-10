CoD: Black Ops Cold War - Weitere Beta am Wochenende

Denise Bergert

Activistion startet am Wochenende eine weitere Multiplayer-Beta zu "Call of Duty: Black Ops Cold War" für PS4-Besitzer.

Vergrößern "Call of Duty: Black Ops Cold War" erscheint am 13. November. © Activision

Publisher Activision veranstaltet an den kommenden beiden Wochenenden wieder eine offene Beta zum Shooter "Call of Duty: Black Ops Cold War". Enthalten sind unterschiedliche Modi, in denen sechs gegen sechs Spieler und zwölf gegen zwölf Spieler antreten können. Neu ist außerdem der Modus "Feuertrupp: Schmutzige Bombe" mit bis zu 40 Spielern. Die Beta beinhaltet mehrere Multiplayer-Karten, welche die Kriegsschauplätze an Orte auf der ganzen Welt verlegen. Activision hat zudem speziell für die Beta ein Rangsystem entwickelt. Durch Erfahrungspunkte schalten Spieler hier neue Waffen und Spionagetechnik frei.

Das erste Wochenende vom 8. Oktober um 19 Uhr bis zum 12. Oktober um 19 Uhr bleibt exklusiv PlayStation-4-Besitzer vorbehalten. Wer "Call of Duty: Black Ops Cold War" bereits für PlayStation 4 oder PlayStation 5 vorbestellt hat, erhält am 8. und 9. Oktober einen Vorabzugang für die Beta. Alle anderen dürfen vom 10. bis 12. Oktober mitmischen.

Das zweite Beta-Wochenende läuft vom 15. bis 19. Oktober. In diesem Zeitraum können Xbox-One - und PC-Besitzer per Crossplay gegeneinander antreten. Wer das Spiel bereits vorbestellt hat, hat am 15. und 16. Oktober einen Vorab-Zugang zur Beta, alle anderen können vom 17. bis 19. Oktober einsteigen.