CoD Black Ops Cold War: Eine Woche kostenlos spielen

Denise Bergert

Zum Start von Season 2 können bestimmte Modi von "Call of Duty Black Ops: Cold War" eine Woche lang gratis gespielt werden.

Vergrößern "Call of Duty Black Ops: Cold War" startet heute in die Free Week. © Activision

In dieser Woche startet der Mehrspieler-Modus von "Call of Duty Black Ops: Cold War" in die zweite Season. Um neue Spieler für den Titel zu begeistern, veranstaltet Publisher Activision zum Start der Season eine sogenannte "Free Week"-Aktion . Dabei können Nutzer, die das Spiel noch nicht gekauft haben, ausgewählte Mehrspieler-Modi eine Woche lang gratis nutzen.

Der Startschuss für die Free Week fällt heute um 19 Uhr. Die Gratis-Woche endet am 4. März um 19 Uhr. Für die Aktion wurden unterschiedliche Playlisten in "Call of Duty Black Ops: Cold War" zusammengestellt. Kostenlos Spielbar sind unter anderem "Gun Game", wo Spieler mit einer Pistole starten und sich mit jedem Abschuss eine neue Waffe verdienen, sowie "Apocalypse 24/7". Hier können auf der neuen Mehrspieler-Karte "Apocalypse" mehrere Spielmodi wie Kill Confirmed, Domination, Hardpoint oder Team Deathmatch bestritten werden. Teil der Gratis-Woche ist außerdem der neue Zombie-Modus "Outbreak". In einem Squad mit bis zu vier Spielern gilt es dabei, mehrere Aufgaben zu erfüllen und sich gegen Horden von Untoten zur Wehr zu setzen.

Vom 26. Februar um 19 Uhr bis zum 1. März um 19 Uhr gilt außerdem ein XP-Boost. Alle im Spiel gesammelten Erfahrungspunkte werden dabei doppelt gezählt, wodurch Nutzer schneller im Level aufsteigen können.