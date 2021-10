Clubhouse startet neuen Music Mode

Denise Bergert

Über den neuen Music Mode können Künstler ihre Musik über Clubhouse in hoher Qualität streamen.

Vergrößern Clubhouse startet seinen neuen Music Mode. © Clubhouse

Clubhouse hat in dieser Woche ein neues Feature speziell für Musiker angekündigt. Mit dem neuen Music Mode kann die Streaming-Qualität angepasst werden. Das soll unter anderem Nutzern zugute kommen, die ihre Musik live über Clubhouse spielen. Laut Clubhouse bietet der Music Mode Stereo-Sound in hoher Qualität. Die App unterstützt außerdem professionelles Audio-Zubehör wie etwa externe USB-Mikrofone oder Mischpulte.

Um den Music Mode zu aktivieren, genügt ein Fingertipp auf das Drei-Punkte-Menü in einem Clubhouse-Chat. Unter „Audio-Qualität“ findet sich nun neben den bereits bekannten Einstellungsmöglichkeiten auch der neue Modus. Wird er aktiviert, liefert Clubhouse Stereo-Sound über Kopfhörer, das Smartphone oder einen Lautsprecher. Stereo-Support wird zudem für Clips eingeführt, die von Musikern, welche den Music Mode nutzen, geteilt werden. Der Music Mode wird noch in dieser Woche für die iOS-App von Clubhouse ausgeliefert. Die Android-App soll in Kürze folgen.

Clubhouse hat außerdem kleine Verbesserungen an seiner Suchfunktion vorgenommen. Die Sucheingabe findet sich nun an einer zentralen Position ganz oben in der Mitte unter den Menü-Icons.