Club-Tage: Bis zu 15 Prozent Rabatt bei Mediamarkt

Vom 21. bis 23. März 2019 feiert Mediamarkt die Club-Tage. Dabei können Kunden bis zu 15 Prozent bei vielen Produkten sparen.

Vom 21. bis zum 23. März feiert Mediamarkt die sogenannten „Club-Tage“ . Unter dem Motto „Spart doch, was ihr wollt!“ können Mitglieder des Media Markt Club dabei bis zu 15 Prozent Rabatt auf einen Großteil des Produkt-Sortiments abstauben.

Die Mediamarkt-Filialen in Sindelfingen und Böblingen verraten dabei schon weitere Details zu den Sonderangeboten. Diese erinnern stark an die jüngste Rabatt-Aktion der Saturn-Märkte. So wird es auch bei Mediamarkt bis zu 15 Prozent auf viele Produkte geben. Diese sollen mithilfe von Gutscheincodes gestaffelt werden, die Staffelung sieht dabei wie folgt aus:

5 Prozent Rabatt auf Produkte von Apple

10 Prozent Rabatt auf z.B. Computer, Smartphones, Fernseher & Audio

15 Prozent Rabatt auf z.B. Haushaltsgeräte, Spiele, DVDs & Drucker

Dabei wird man wohl im Mediamarkt Online-Shop die Coupon-Codes wohl einfach im Warenkorb eingeben können. In den Märkten selbst wird es dafür die passenden Aufkleber geben, die man selbst auf die Produkte klebt, der Rabatt wird dann an der Kasse verrechnet. Ebenfalls kann davon ausgegangen werden, dass der Rabatt auch zusätzlich über die Mediamarkt-App möglich sein wird.

Nur für Mediamarkt Club-Mitglieder

Den Rabatt wird es dabei nur für Mediamarkt Club-Mitglieder geben. Die Anmeldung zu diesem ist jedoch recht einfach. Ähnlich wie bei der normalen Erstellung eines Kontos für den Online-Shop, wird auch die Clubkarte digital erstellt.



Neben Sonderangeboten bietet der Club auch noch weitere Vorteile. Als Beispiel wäre hier ein verlängertes Umtauschrecht von 28 Tagen zu erwähnen, kostenloser Versand auf ausgewählte Produkte und Geschenke, wenn man öfter mit der Kundenkarte einkauft.

Interessenten sollten sich daher schon jetzt für den Mediamarkt Club anmelden, so können Sie sich den Vorgang am Aktions-Tag direkt sparen. Die Anmeldung ist komplett kostenlos.



