Clock Tuner for Ryzen 2.1 mit 5-GHz-Potenzial

Michael Söldner

Mit der neuen Version des Clock Tuner for Ryzen sollen sich in den meisten Fällen 5 GHz erreichen lassen.

Vergrößern Mit dem Clock Tuner for Ryzen lassen sich die Taktraten von AMD-CPUs verändern. © amd.com

Mit dem Clock Tuner for Ryzen lassen sich aktuelle AMD-Prozessoren übertakten oder mit weniger Spannung versorgen. Während Overclocking bei Inkaufnahme eines erhöhten Stromverbrauchs noch Leistungsreserven aus der CPU kitzeln kann, sorgt Undervolting dafür, dass die CPU bei etwas niedriger Leistung teils deutlich weniger Strom aus der Steckdose zieht. Mit dem Clock Tuner for Ryzen lassen sich derartige Experimente auch von Laien gefahrlos betreiben. Das kostenlose Programm steht ab sofort in Version 2.1 zum Download bereit und sorgt für zahlreiche Neuerungen.

So verfügt der Clock Tuner for Ryzen 2.1 über ein verbessertes PX-Profil und soll gleichzeitig 5 GHz zum Standard machen. Normalerweise sind 5 GHz bei aktuellen Zen-3-Prozessoren nicht zu garantieren. Laut Entwickler Yuri "1usmus" Bubliy sei lediglich etwas Glück erforderlich, um die 5-Ghz-Marke zu knacken. Seiner Ansicht nach würden fast alle Ryzen diese Hürde nehmen können. Sein Tool würde dabei helfen. Dennoch komme es immer auf die eigene CPU und deren Qualität an, wenn es um eine Änderung der vom Hersteller angedachten Werte geht. Aktuell steht Version 2.1 des Clock Tuner for Ryzen nur für Unterstützer des Entwicklers auf Patreon zur Verfügung. Alle anderen Nutzer können sich das Programm laut Entwickler im Frühjahr kostenlos herunterladen. Bis dahin können mit der erst kürzlich erschienenen Version 2.0 aber schon erste Experimente durchgeführt werden. Diese Version unterstützt bereits die aktuellen Ryzen-5000-Prozessoren von AMD und kann deren Leistung häufig noch etwas optimieren.

