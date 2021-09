Clive Sinclair: Erfinder des ZX Spectrum gestorben

Michael Söldner

Der Erfinder des in Großbritannien beliebten Rechners ZX Spectrum ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Vergrößern Der ZX Spectrum gehört sicherlich zu den größten Leistungen von Clive Sinclair. © wikipedia.org

Der Brite Clive Sinclair ist Ende der vergangenen Woche im Alter von 81 Jahren verstorben. Der Tod des Erfinders des ZX Spectrum wurde durch seine Familie bestätigt . Sinclair war ein Erfinder, der viele Elektronikgeräte entwickelte, darunter den beliebten Rechner ZX Spectrum, aber auch einen Taschenrechner oder die Vorstufe eines elektrischen Fahrzeugs. Schon in seinen jungen Jahren hatte der 1940 geborene Sinclair ein großes Interesse an Gadgets. Mit dem „Sinclair Executive“ erschien im Jahr 1972 sein erster Taschenrechner, der sogar im Museum of Modern Arts ausgestellt wurde. Sein größter Meilenstein dürfte aber der ZX Spectrum Personal Computer gewesen sein, der günstiger als der beliebte Commodore C64 angeboten wurde. Speziell in Großbritannien kam der schwarze Rechner mit Gummitastatur sehr gut an. Dazu trugen auch die Bildausgabe in Farbe sowie die große Bibliothek an Spielen bei. Das erste Modell wurde mit 16 KB Arbeitsspeicher ausgeliefert. Insgesamt wurden vom ZX Spectrum über fünf Millionen Einheiten ausgeliefert, bevor der Rechner 1992 eingestellt wurde.

Ein weiteres Highlight seiner Laufbahn war das „Sinclair C5“ getaufte Elektrofahrzeug, welches 1985 auf den Markt kam. Dabei handelte es sich ein dreirädriges Gefährt mit Pedalen. War die Energie der Batterien aufgebraucht, so musste der Besitzer selbst per Beinkraft für den Antrieb sorgen. Im Jahr 1983 wurde Sinclair von der Queen zum Ritter geschlagen. Grund dafür waren seine großen Beiträge für die britische Computerindustrie. Das Internet sowie E-Mails fand Sinclair hingegen eigenen Aussagen zufolge „nervend“. Wer die Spiele des ZX Spectrum samt ungewöhnlicher Farbpalette noch einmal erleben möchte, kann dies auf dieser Webseite tun. Dort stehen zahlreiche Klassiker wie „Wonderfull Dizzy“ oder „Manic Miner“ kostenlos zum Anspielen bereit.



