Civilization 6 und For Honor am Wochenende kostenlos

Michael Söldner

Mit For Honor, Civilization 6 und Star Wars: The Old Republic locken am Wochenende wieder mehrere Gratis-Games.

Vergrößern Civilization 6 kann am Wochenende gratis ausprobiert werden. © civilization.com

Wer am Wochenende ohne zusätzliche Kosten neue PC-Spiele ausprobieren möchte, bekommt in den digitalen Stores eine gute Gelegenheit dazu. Bei Steam gibt es beispielsweise das Aufbaustrategiespiel Civilization 6 im Rahmen des Free Weekends kostenlos für die Dauer des Wochenendes. Wer das umfangreiche Spiel bislang ausgelassen hat, sollte am Wochenende unbedingt einen Blick riskieren. Bei Gefallen bietet Steam einen Rabatt von 75 Prozent auf die Vollversion an, die damit nur noch 14,99 Euro kostet. Auch viele der bislang erhältlichen Erweiterungen werden mit 75 Prozent Rabatt angeboten und sind zusammen für 9,50 Euro erhältlich.

Wer hingegen handfeste Action bevorzugt, kann am Wochende bei Steam, im Epic Games Store und bei Uplay das Mehrspieler-Metzelspiel For Honor ausprobieren. Auch hier können Spieler bei Gefallen von Rabatten profitieren. Die Starter Edition kostet beispielsweise bei Steam 5,99 Euro, die Standard Edition wird hingegen für 7,49 Euro angeboten und die Marching Fire Edition ist mit 12,49 Euro ebenfalls erschwinglich. Dauerhaft kostenlos ist hingegen das MMO Star Wars: The Old Republic bei Steam spielbar. Wer sich in die Gefechte des schon neun Jahre alten Titel stürzen möchte, kann dies ohne Mehrkosten tun.

