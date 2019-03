Civ VI, Plague Inc, Stellaris im neuen Humble Bundle

René Resch

Im neuen "Humble Strategy Bundle 2019" befinden sich einige Highlights wie Stellaris, Plague Inc: Evolved oder Civilization VI.

Vergrößern Großartige Strategie-Titel im neuen Humble Bundle © Humble Bundle

Im neuen „Humble Strategy Bundle 2019“ kommen dieses Mal PC-Strategen voll auf ihre Kosten. Insgesamt erwarten Sie bis zu sieben Strategie-Titel. Darunter Strategie-Perlen wie das ziemlich gelungene Stellaris, Plague Inc: Evolved oder Sid Meier’s Civilization VI.



Ab einem Betrag von 0,89 Euro erhalten Sie die ersten drei Titel: Niche – a genetics survival game, Ashes of the Singularity: Escalation und Throne of Lies – The Online Game of Deceit. Für 7,42 Euro oder mehr erhalten Sie die nächsten Strategie-Titel: Dungeons 3, Offworld Trading Company und das Addon Offworld Trading Company: Jupiter’s Forge Expansion Pack. Für den nur unwesentlich höheren Betrag von 7,98 Euro oder mehr erhalten Sie die zwei weitere großartige Titel aus dem Bundle: Stellaris und Plage Inc: Evolved. Insgesamt 13,30 Euro müssen Sie berappen, wenn Sie sich auch den letzten Titel des Bundles schnappen wollen: Sid Meier’s Civilization VI.



Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selbst festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an die Wikimedia Foundation oder an die einzelnen Entwickler fließen soll. Falls Sie einzelne Spiele schon besitzen, können Sie diese an Freunde verschenken.

Mit Ausnahme von Escalation sind alle Titel auch für macOS geeignet.



Die Spiele in der Übersicht

Für einen Betrag ab 0,89 Euro:

Niche - a genetics survival game



Ashes of the Singularity: Escalation



Throne of Lies - The Online Game of Deceit



Für einen Betrag ab 7,42 Euro:

Dungeons 3



Offworld Trading Company



Offworld Trading Company: Jupiter's Forge Expansion Pack



Für einen Betrag ab 7,98 Euro:

Stellaris

Plague Inc: Evolved



Für einen Betrag ab 13,30 Euro:

Sid Meier's Civilization VI

Bitte beachten Sie, dass je nach Beliebtheit der Pakete die Preise noch nachträglich variieren können.



Humble Monthly - April 2019



Beim Abo-Dienst Humble Monthly erhalten Sie jeden Monat zahlreiche Games zum kleinen Preis. Im neuesten Monthly-Bundle gibt es als bereits feststehende Titel Northgard, Mutant Year Zero: Road to Eden und Absolver: Downfall. für nur 10 Euro, weitere Titel werden folgen. Mehr Informationen zum neuen Humble Monthly finden Sie hier.