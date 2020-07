City Airbus: Lufttaxi absolviert ersten öffentlichen Flug

Hans-Christian Dirscherl

Der City Airbus hat seinen ersten öffentlichen Flug absolviert. Ab August will Airbus das Lufttaxi in Manching ausgiebig erproben.

Vergrößern City Airbus © Airbus

Das elektrische Lufttaxi City Airbus hat seinen ersten öffentlichen Flug absolviert, wie die Augsburger Allgemeine berichtet. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ließ sich gestern (20.7.2020) den City Airbus auf dem Airbus-Gelände in Donauwörth auf dem Werksflugplatz von Airbus Helicopters vorführen .

Besonders viel zu sehen gab es dabei aber nicht. Laut dem Medienbericht hob der City Airbus nur drei Meter hoch ab und flog dann etwas vor und zurück. Airbus plant laut dem Bericht von Presse Augsburg aber bereits eine erste Flugtaxi-Linie. Demnach soll der City Airbus zwischen dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle und der Stadt Paris pendeln.

Bevor der City Airbus aber in Paris seine Flüge aufnimmt, muss er erst eine Testphase überstehen. Diese führt Airbus auf einem Testflughafen in Manching durch, wie das Handelsblatt schreibt. Dort soll der City Airbus dann weitere Flüge unternehmen. Zudem soll in Manching endlich auch das autonome Fliegen getestet werden. Denn bisher wird der City Airbus per Joystick bedient. Ende August 2020 soll es in Manching losgehen. Ende 2023 soll der City Airbus einsatzbereit und für den öffentlichen Luftverkehr zugelassen sein.

Der City Airbus fliegt - wenn er voll funktionsfähig ist - angetrieben von acht Rotoren, die ihre Energie von Elektromotoren beziehen, rein elektrisch bis zu 120 km/h schnell und 15 Minuten lang. Er kann senkrecht starten und landen und vier Passagiere befördern. Vom Transportprinzip her würde der City Airbus aber eher einer Busverbindung mit fest durchgetakteten Flugverbindungen ähneln als einem flexiblen Taxi, das man jederzeit rufen kann.



