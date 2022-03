René Resch

Im Epic Games Store erhalten Sie in dieser Woche die beliebte Aufbau-Simulation "Cities: Skylines" kostenlos.

Vergrößern Cities: Skylines kostenlos im Epic Games Store © Paradox Interactive

Im Epic Games Store gibt es wieder kostenlosen Spiele-Nachschub. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis Donnerstag, den 17. März 2022 um 17 Uhr, das beliebte Städte-Aufbauspiel "Cities: Skyline" kostenlos für Windows-PCs zu erhalten. Sobald Sie das Game in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, behalten Sie dieses dauerhaft. "Cities: Skylines" kostet normalerweise 27,99 Euro im Store.

Direkt zu "Cities Skylines" kostenlos im Epic Game Store

Kostenlos im Epic Games Store: Cities: Skyline

Diese Woche lockt der Epic Games Store mit dem Game "Cities: Skyline", das den Platz des einstigen Aufbau-Hits "Sim City" bei Fans eingenommen hat und noch immer ziemlich beliebt ist.

Vergrößern Cities: Skylines © Paradox Interactive

"Cities: Skylines ist eine moderne Version der klassischen Städtebausimulation. Mit neuen Gameplay-Elementen stellt dich das Spiel vor den Nervenkitzel und die Herausforderung, eine echte Stadt zu errichten und am Laufen zu halten, während es zugleich die bekannte Städtebau-Erfahrung erweitert. Das Spiel der Macher der Reihe „Cities in Motion“ wartet mit einem ausgefeilten Transportsystem auf. Zudem bietet es Modding-Möglichkeiten zur Anpassung an den eigenen Spielstil, die das vielschichtige und anspruchsvolle Simulationserlebnis perfekt ergänzen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Übernimm die Kontrolle und greife nach den Sternen!"

Ab nächsten Donnerstag gibt es "In Sound Mind"

Weiter geht es ab Donnerstag, den 17. März 2022. Dann gibt es neuen Nachschub in Form Horrorspiels "In Sound Mind". Diesen Termin können sich Interessierte also schon ein mal vormerken.