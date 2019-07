Citadel: Hinweise auf neues Valve-Spiel

Denise Bergert

Ein Update der Source-2-Engine heizt die Gerüchteküche um ein neues Spiel von Entwickler Valve an.

Vergrößern Fans spekulieren über ein neues Valve-Spiel mit dem Codenamen Citadel. © Valve

Das aktuelle Update für Dota 2 hat Valve Source-2-Engine um einige neue Code-Funktionen erweitert, die die Gerüchteküche um die Fortsetzung der Half-Life-Reihe anheizen . Die Code-Einträge wurden von der Community näher untersucht und deuten den Angaben zufolge auf Schleichelemente, eine Mini-Map und Wegfindungs-Features hin. Auch der Name Citadel taucht mehrmals im aktualisierten Code auf. Dabei könnte es sich den Mutmaßungen zufolge um den Codenamen eines neuen Valve-Spiels handeln.

Weitere Gerüchte streut auch Tyler McVicker vom Valve News Network in seinem aktuellen Video . Laut McVicker arbeite Valve bereits seit einiger Zeit an einer Half-Life-Version für Virtual-Reality-Brillen. Der Codename Citadel soll jedoch nichts mit diesem Projekt zu tun haben. Hinweise auf ein Half-Life VR gab es bereits im Frühjahr zur Ankündigung der Valve-VR-Brille Index. Den Gerüchten zufolge soll Valve an mehreren Spielen für die neue Hardware werkeln – darunter auch ein Blockbuster mit Bezug zum Half-Life-Universum. Valve selbst macht keine Angaben mehr zur Fortsetzung der Half-Life-Reihe. So tappen Fans, die sehnlich auf den dritten Teil warten, auch weiterhin im Dunkeln.

