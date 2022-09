Hans-Christian Dirscherl

Google hat mit dem Chromecast mit Google TV (HD) einen deutlich günstigeren Streamingstick als den schon länger erhältlichen Chromecast mit 4K vorgestellt.

Vergrößern Chromecast mit Google TV (HD): Neuer Streamingstick. © Google

Google hat den Chromecast mit Google TV (HD) vorgestellt. Er ist eine günstigere Alternative zum Chromecast mit Google TV (4K) und bietet dessen Funktionsumfang, allerdings mit deutlich geringerer Auflösung.

Ausstattung

Das neue TV-Streaminggerät bietet nur eine Auflösung bis zu 1080p in HDR und kommt mit einer Fernbedienung. Für die Programmauswahl muss nicht zwischen Apps gewechselt werden, denn Google TV zeigt Filme und Serien aus Ihren verschiedenen Apps und Abos zusammen an und ordnet diese für Sie. Unter anderem werden YouTube, Netflix, Disney+, Apple TV+, RTL+, DAZN, Joyn, ARD, ZDF und Prime Video unterstützt. Außerdem unterstützt der Chromecast mit Google TV (HD) das Spielen über Stadia.

Mehrere Personen können den Chromecast mit Google TV (HD) mit jeweils eigenen Profilen nutzen. Eltern können mit Kinderprofilen und Jugendschutzeinstellungen die Kontrolle darüber behalten, was ihr Nachwuchs anschaut.

Durch einen Druck auf die Google-Assistant-Taste starten Sie die Spracherkennung und suchen dann nach Inhalten. Falls Sie Nest-Lautsprecher besitzen, können Sie diese mit dem neuen Chromecast zu einer Gruppe zusammenfassen und die Musik in jedem Raum hören. Das funktioniert laut Google mit vielen beliebten Abodiensten und Audio-Apps, darunter zum Beispiel Youtube Music und Spotify. Chromecast mit Google TV (HD) kann auf dem angeschlossenen Fernseher auch eine Diashow mit Ihren Fotos abspielen.

Anschluss

Chromecast mit Google TV (HD) wird an eine Steckdose angeschlossen und am TV mit dessen HDMI-Port verbunden. Außerdem muss er mit dem WLAN-Netz verbunden werden. Alternativ zum WLAN ist über einen zusätzlichen Adapter auch der Anschluss an den LAN-Port des Routers möglich.

Preis

Chromecast mit Google TV (HD) ist ab sofort für 39,99 Euro (Preis für Deutschland und Österreich; Schweiz: 39,99 Franken) im Handel erhältlich. Zum Vergleich: Chromecast mit Google TV (4K) kostet 69,99 Euro.

Alternativen: Amazon Fire TV Stick für 39,99 Euro oder Fire TV Stick Lite für 29,99 Euro.

