René Resch

Amazon hat beim Cyber Monday einige Lenovo-Chromebooks zu reduzierten Preisen im Angebot.

Vergrößern Chromebooks heute günstiger - bis zu 80 Euro sparen © Amazon

Bei Amazon läuft noch bis Mitternacht der Cyber Monday. Wie jedes Jahr folgt auf den Black-Friday der Cyber-Monday mit weiteren tollen Angeboten und Schnäppchen-Deals zu absoluten Top-Preisen. Natürlich gibt es dabei auch jede Menge IT- und Elektronik-Schnäppchen zu entdecken die wir Ihnen dabei nicht vorenthalten wollen. Zum Cyber Monday bietet Amazon wieder einige Chromebooks zu günstigen Preisen an. Die Chromebooks kommen dabei vom Hersteller Lenovo.



Die Vorteile von ChromeOS

Das Google-Betriebssystem ChromeOS ist deutlich schlanker als beispielsweise ein Windows-OS und somit auch schneller, einfacher und sicherer in der Anwendung. Auch ein umständlicher Einrichtungsprozess gehört mit ChromeOS der Vergangenheit an - Sie melden sich ganz bequem mit Ihrem Google-Konto an und nutzen dann alle beliebten Google-Apps die Sie schon von Ihrem Smartphone her kennen. Auch eine Zurücksetzung in den Werkszustand ist mit ChomeOS ein Kinderspiel. Weiterhin lässt sich ChromeOS im Online- oder Offline-Modus verwenden.

Zusammengefasst: ChromeOS ist schlanker, schneller, einfacher und sicherer!



Die Lenovo-Chromebooks aus dem Angebot haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Lenovo Chromebook S340

14,0 Zoll, Full HD, matt, Ultraslim Notebook, Intel Celeron N4000, 4 GB RAM, 32 GB eMMC, Intel UHD-Grafik 600, ChromeOS

für 199 statt 279 Euro

Lenovo Chromebook C340

11,6 Zoll, HD, IPS, Slim Convertible Notebook, Intel Celeron N4000, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, Intel UHD-Grafik 600, ChromeOS

für 255,55 statt 269 Euro in Grau - Rosa



