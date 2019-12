René Resch

Media Markt bietet eine breite Palette von verschiedenen Chromebooks. Darunter gibt es auch Angebote zu wirklich tollen Preisen.

Vergrößern Chromebooks günstig bei Media Markt kaufen © Media Markt

Chromebooks, die mit dem Betriebssystem Chrome OS von Google betrieben werden, haben den Ruf, einfach, schnell und sicher zu sein. Das liegt hauptsächlich daran, dass das Google-Betriebssystem Chrome OS deutlich schlanker als beispielsweise ein Windows-OS ist. Ein umständlicher Einrichtungsprozess gehört beispielsweise mit Chrome OS der Vergangenheit an - Sie melden sich ganz bequem mit Ihrem Google-Konto an und nutzen dann alle beliebten Google-Apps, die Sie schon von Ihrem Smartphone her kennen. Auch eine Zurücksetzung in den Werkszustand ist mit Chrome OS ein Kinderspiel. Weiterhin lässt sich Chrome OS im Online- oder Offline-Modus verwenden.

Tipp: Weitere Informationen zu Chrome OS und den Chromebooks finden Sie in unserem Ratgeber Chromebooks - sicher, schnell und optimal für unterwegs.

Chromebook-Angebote bei Media Markt

Der Elektronikhändler Media Markt bietet eine breite Palette von Chromebooks aus verschiedenen Preissegmenten an. Darunter sind natürlich auch Geräte zu Angebotspreisen. Einige Highlights der Chromebooks und Chromebook-Angebote stellen wir Ihnen hier vor:

Asus Chromebook C423NA-EB0243 Vergrößern Asus Chromebook C423NA-EB0243 © Media Markt Bei dem 14-Zoll-Modell C423NA-EB0243 des Herstellers Asus kommt ein Intel Pentium N4200-CPU mit bis zu 2,5 GHz zum Einsatz. Das Chromebook besitzt 4 GB Arbeitsspeicher, einen 64 GB großen Speicherplatz und ist mit einer internen Intel HD 500 Grafikeinheit ausgestattet. Bei Media Markt gibt es das Gerät aktuell zum Angebotspreis von 355,99 statt 399 Euro. Asus Chromebook C423NA-EB0243

für 355,99 statt 399 Euro bei Media Markt kaufen

Lenovo Chromebook C340-15 Vergrößern Lenovo Chromebook C340-15 © Media Markt Das Lenovo-Chromebook C340-15 besitzt ein 15,6-Zoll großes Display mit Full-HD-Auflösung. Als Prozessor findet der Intel Core i3-8130U Verwendung. Weiterhin bietet das Modell 4 GB RAM, 128 GB Speicherplatz und für die nötige Grafikpower sorgt Intels UHD 620 Grafikeinheit. Auch das Lenovo-Chromebook gibt es bei Media Markt aktuell zum Angebotspreis von 449 statt 499 Euro. Lenovo Chromebook C340-15

für 449 statt 499 Euro bei Media Markt kaufen



HP Chromebook 14-db0301ng Vergrößern HP Chromebook 14-db0301ng © Media Markt Das HP-Chromebook 14-db0301ng besitzt ein 14-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixel. Als Herzstück arbeitet hier eine A4-9120 APU der Firma AMD. Des Weiteren in das Chromebook mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz ausgestattet. Als Grafikeinheit kommt die Radeon R3 zum Einsatz. Das Gerät gibt es bei Media Markt zum günstigen Preis von 299 Euro. HP Chromebook 14-db0301ng

für 299 Euro bei Media Markt kaufen

HP Chromebook x360 14-da0300ng Vergrößern HP Chromebook x360 14-da0300ng © Media Markt Es gibt unter den Chromebook nicht nur reine Notebooks, sondern auch Kombinationsgeräte. So ist das HP-Chromebook x360 ein flexibel einsetzbares Convertible mit 14-Zoll-Touch-Display und Full-HD-Auflösung. Als CPU arbeitet hier Intels Pentium 4417U mit 2,3 GHz. Weiterhin hat das Gerät 4 GB Arbeitsspeicher sowie 32 GB Flash-Speicherplatz zu bieten. Als Grafikeinheit arbeitet hier Intels HD 610. Media Markt verlangt für das HP-Convertible 499 Euro. HP Chromebook x360 14-da0300ng

für 499 Euro bei Media Markt kaufen

Acer Spin 13 CP713-1WN-594K Vergrößern Acer Spin 13 CP713-1WN-594K © Media Markt Auch beim Acer Spin handelt es sich um ein Convertible. Das Chromebook ist mit einem 13,5 Zoll Multi-Touch-Display ausgestattet und bietet eine Auflösung von 2256 x 1504 Pixel. Die Ausstattung des Acer Spin 13 ist hochwertiger als bei den vorherigen vorgestellten Modellen. Als Prozessor kommt hier ein Intel Core i5-8250U mit 3,4 GHz zum Einsatz. Des Weiteren besitzt das Convertible 8 GB RAM, 64 GB Speicherplatz und eine Intel UHD 620 Grafikeinheit. Acer Spin 13 CP713-1WN-594K

für 829,99 Euro bei Media Markt kaufen

Das war natürlich nur ein kleiner Teil des Chromebook-Portfolios von Media Markt. Weitere spannende Chromebooks sowie Angebote finden Sie auf der speziellen Chromebook-Angebotsseite des Elektronikhändlers.

