Chromebooks bei Amazon zu stark reduzierten Preisen

Während der September-Angebote bei Amazon erhalten Sie Chromebooks der Marken Acer und Lenovo zu günstigen Preisen.

Bei Amazon erhalten Sie während der September-Angebote einige Chromebooks zu absoluten Top-Preisen. Mit dabei sind Geräte der Marken Acer und Lenovo. Die besten Deals haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Acer Chromebook 14 © Acer Acer Chromebook, 14 Zoll, FHD-Display, Celeron-Prozessor, Akkulaufzeit bis zu 12,5 Stunden, 4 GB LPDDR4 RAM, 64 GB Speicherplatz, 1,5 Kg, 19,7 mm inklusive Logitech Pebble Kabellose-Maus. September-Angebote-Preis: 188 statt 303,99 Euro



Lenovo IdeaPad 3 © Lenovo Lenovo IdeaPad 3, Chromebook mit 14-Zoll-Display, FHD, MediaTek MT8183, 4 GB RAM, 64 GB Speicherplatz, ARM Mali-G72 MP3, ChromeOS. September-Angebote-Preis: 219 statt 329 Euro

Lenovo IdeaPad Flex 3 © Lenovo Lenovo IdeaPad Flex 3, Chromebook-Convertible mit 11-6 Zoll-Display, 1366 x 768 HD, MediaTek MT8183, 4 GB RAM, 64 GB Speicherplatz, ARM Mali-G72 MP3, ChromeOS. September-Angebote-Preis: 229 statt 349 Euro

Acer Chromebook 15 (CB315-3HT-C47Q) © Acer Acer Chromebook (CB315-3HT-C47Q) mit 15-Zoll-Display, FHD, Touch-Display, Celeron-Prozessor, Akkulaufzeit bis zu 12,5 Stunden, 4 GB LPDDR4 RAM, 64 GB Speicherplatz, 1,63 Kg, 20,3 mm. September-Angebote-Preis: 259 statt 379 Euro

Acer Chromebook 15 (CB315-3HT-C32M) © Acer Acer Chromebook (CB315-3HT-C32M) mit 15-Zoll-Display, FHD, Touch-Display, Pentium-Prozessor, Akkulaufzeit bis zu 12,5 Stunden, 4 GB LPDDR4 RAM, 64 GB Speicherplatz, 1,63 Kg, 20,3 mm. September-Angebote-Preis: 279 statt 379 Euro

Acer Chromebook Convertible 14 © Acer Acer Chromebook Convertible 14 (CP514-1H-R79Q) mit 14-Zoll-Display, FHD, Touch, Ryzen-3-Prozessor, Akkulaufzeit bis zu 10 Stunden, beleuchtete Tastatur, 1,65 Kg, 17,35 mm. September-Angebote-Preis: 449 statt 599 Euro

Die Vorteile von ChromeOS

Das Google-Betriebssystem ChromeOS ist deutlich schlanker als unter anderem ein Windows-OS und somit auch schneller, einfacher und sicherer in der Anwendung. Auch ein umständlicher Einrichtungsprozess gehört mit ChromeOS der Vergangenheit an - Sie melden sich ganz bequem mit Ihrem Google-Konto an und nutzen dann alle beliebten Google-Apps, die Sie schon von Ihrem Smartphone her kennen. Und auch eine Zurücksetzung in den Werkszustand ist mit ChomeOS ein Kinderspiel. Weiterhin lässt sich ChromeOS im Online- oder Offline-Modus verwenden.





September-Angebote bei Amazon

Während der September-Angebote bei Amazon haben Shopping-Freudige die Möglichkeit, erhebliche Rabatte auf Produkte bekannter Marken und kleiner Unternehmen zu erhalten. Die Aktion soll 8 Tage lang laufen und endet am 14. September 2021. In unserem ausführlichen Artikel zur Aktion zeigen wir Ihnen die besten Deals der Aktion - täglich aktualisiert.



