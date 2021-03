Chrome/Edge: Update beseitigt neue 0-Day-Lücke

Frank Ziemann

Google hat ein wichtiges Sicherheits-Update für Chrome bereitgestellt. Darin haben die Google-Entwickler fünf Schwachstellen beseitigt, darunter eine 0-Day-Lücke.

Vergrößern 0-Day-Lücke in Chrome geschlossen

In der neuen Chrome-Version 89.0.4389.90 für Windows, macOS und Linux hat der Hersteller fünf Sicherheitslücken geschlossen, darunter eine neue 0-Day-Lücke. Das ist bereits die zweite Chrome-Schwachstelle in diesem Monat, die für Angriffe ausgenutzt wird – und die dritte in diesem Jahr.





Im Chrome Release Blog führt Prudhvikumar Bommana die drei Schwachstellen auf, die durch externe Sicherheitsforscher entdeckt und an Google gemeldet worden sind. Alle drei sind als hohes Risiko ausgewiesen. Darunter ist auch die durch eine nicht namentlich genannte Person entdeckte Schwachstelle CVE-2021-21193, eine Use-after-free-Lücke (UAF) im HTML-Renderer Blink.



Laut Prudhvikumar Bommana sind Google Berichte bekannt, für diese Schwachstelle sei Exploit-Code im Umlauf. Das muss zwar nicht zwingend bedeuten, dass die Lücke bereits für Angriffe genutzt wird, sollte jedoch genauso behandelt werden. Zwei weitere Schwachstellen stuft Google ebenfalls als hohes Risiko ein: eine UAF-Lücke in WebRTC (CVE-2021-21191) sowie einen Pufferüberlauf in Tab-Gruppen (CVE-2021-21192).



Hersteller anderer Chromium-basierter Browser sind noch nicht so weit. Brave und Microsoft Edge sind immerhin schon bei der aktuellen Chromium-Generation 89. Vivaldi und Opera dümpeln noch immer bei Chromium 88 herum – und das zehn Tage, nachdem Google mit der ersten stabilen Chrome-89-Version eine 0-Day-Lücke gestopft hatte. Die klafft in Opera und Vivaldi immer noch – und nun noch eine zweite.

[Update:] Microsoft hat inzwischen ein Update auf Edge 89.0.774.54 bereitgestellt, das auf Chromium 89.0.4389.90 basiert und die oben genannten Schwachstellen behebt. [/Update]



Chrome 90 soll am 13. April erscheinen.