Chrome 69: Nutzer werden "heimlich" eingeloggt

Unter Nutzern macht sich Kritik gegenüber der neuen Chrome-Version breit. Diese logge den Nutzer "heimlich" bei der Nutzung von Google-Diensten ein.

Googles Chrome-Browser ist in die Kritik geraten. So schreibt zum Beispiel ZDNet: "Google meldet Benutzer heimlich in Chrome an, wenn sie sich auf einer Google-Website anmelden." Im speziellen handelt es sich um die Chrome-Version 69. Seit dieser Version melde sich der Browser, in bestimmten Fällen automatisch, mit dem Google-Konto an, ohne dass der Nutzer davon etwas erfahre. Ein Nutzer der sich mit unangemeldetem Chrome-Browser in einen Google-Dienst des Suchmaschinenkonzerns einlogge, werde auch im Browser mit diesen Daten angemeldet.

Bisher hat die Google-Sync immer unabhängig von den Google-Diensten gearbeitet. Die neue Methode der Synchronisation mag zwar für einige Nutzer weiterhin überaus praktisch sein, da es, wie zuvor auch schon, den Abgleich einiger Informationen wie Verlauf, Passwörter oder Bookmarks über mehrere Geräte erlaubt, Nutzer die jedoch Wert auf die Privatsphäre legen, werden sicherlich keine Freunde der neuen Sync-Methode. Laut der Plattform ZDNet wurde die Funktion auch nirgends beworben - mit „gutem Grund“. Die Funktion ist ein schwerer Einschnitt in die Privatsphäre.

Google verteidigt die Funktion



Laut Google ist die neue Sync-Methode nicht automatisch aktiviert. Sie muss vom Nutzer erst bestätigt werden. Sprich: Loggen Sie sich in einen Google-Dienst ein, meldet das der Browser als Information und Sie haben die Möglichkeit sich per Browser in Ihr Google-Konto einzuloggen, so sind Sie quasi nur noch einen Klick von einer Verknüpfung Ihrer Daten mit dem Browser entfernt. Rechts oben im Browser scheint es allerdings so, als seien Sie eingeloggt, Google will angeblich nur auf den möglichen Login hinweisen. Bedenklich bleibt die Nutzung Ihrer Informationen trotzdem.

Feature lässt sich abschalten

Das Feature lässt sich abschalten. Wie Sie dazu vorgehen, lesen Sie hier in unserer kleinen Anleitung:

Geben Sie folgenden Link in die Chrome-Adressleiste ein:

chrome://flags/#account-consistency"

Bei dem Eintrag "Identity consistency between browser and cookie jar" setzten Sie die Flag über das rechte Menü auf "Disabled", danach starten Sie Ihren Browser neu.

