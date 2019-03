Chris: Sprachassistent made in Germany speziell für Auto-Fahrer

Hans-Christian Dirscherl

Whatsapp und SMS senden und empfangen, sprachgesteuerte Navigation, Freisprecheinrichtung und Musikwiedergabe – das alles soll man in jedem beliebigen Auto jeglichen Baujahres jederzeit mit „Chris“ nachrüsten können. Für 299 Euro könnte diese Lösung eines deutschen Start-Ups manche teure Infotainmentlösung ab Werk überflüssig machen.

Das ist Chris: Mit rund neun Monaten Verspätung ist jetzt der Chris Sprachassistent fürs Auto verfügbar. Dabei handelt es sich um ein 9,0 x 9,0 x 4,4 cm großes und 250 Gramm schweres Gerät von dem 2016 gegründeten Berliner Start-Up German Autolabs, das per Saugnapf an der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrett eines beliebigen Fahrzeugs befestigt und via Bluetooth 4.2/BLE und der Chris-App mit dem Smartphone gekoppelt wird. Chris besitzt einen mit einem Aluminium-Ring eingefassten 2,1-Zoll-Farb-Bildschirm, 5 Mikrofone mit Beamforming-Technologie, Spracherkennung und Sprachausgabe und kann außerdem dank Gestensensor einige Wischgestern identifizieren.

Sprachsteuerung in jedem Auto nachrüsten: Zielgruppe sind Autofahrer, die ein Fahrzeug ohne leistungsfähige Sprachsteuerung besitzen. Und dieses um eine Sprachsteuerung in Englisch und Deutsch für ausgewählte Funktionen nachrüsten wollen. Somit konkurriert Chris also zum Beispiel mit PNDs/Stand-Alone-Navigationsgeräten von TomTom oder mit Smartphones mit Google Assistant oder Siri. Und mit Alexa-Geräten wie dem Garmin Speak. Mit Logitech Zero Touch gab es bereits 2016 eine ähnliche Lösung mit Sprachsteuerung und Wischgestenerkennung, die sich auf dem Markt aber nicht durchsetzen konnte. In den USA verkauft Amazon zudem Echo Auto , allerdings ohne Gestenerkennung.



Ausstattung, Bedienung, Funktionen: Auf dem runden Bildschirm zeigt Chris Navigationspfeile, die Fotos von Kontakten oder Musiktitel an. Wesentliches Bedienelement ist die Sprache: Sie bedienen Chris also in erster Linie per Sprachbefehl und alternativ noch mit einigen Wischgesten: Mit einer kurzen Handbewegung wechseln Sie Lieder oder blättern durch Navigationsziele. Touch dagegen ist nicht vorgesehen: Sie werden also vom Verkehrsgeschehen nicht dadurch abgelenkt, dass Sie einen kleinen Touchscreen anvisieren müssen.

Der Funktionsumfang von Chris von German Autolabs umfasst eine Freisprechanlage für Telefonate und von Kontakte aus dem via Bluetooth gekoppelten Smartphone, den Erhalt und Versand von SMS und Whatsapp-Nachrichten von und an Kontakte(n) aus dem Smartphone, das Abspielen von Musik vom Smartphone und Turn-By-Turn-Navigation (laut Hersteller mit weltweiten Karten).

Chris ist also auf einige wenige, aber besonders im Auto wichtige Funktionen beschränkt. Genau dafür soll die Sprachsteuerung von Chris optimiert sein (mit Cloud-Unterstützung) und zur Not auch offline (ohne Cloud) funktionieren (German Autolabs bezeichnet das als hybride Funktion; das Ganze ähnelt dem Infotainmentsystem im Audi A7/A8 , das ebenfalls online und offline funktioniert. Ähnliches gilt für die Sprachsteuerung von MBUX in der Mercedes A-Klasse ). Das unterscheidet Chris von Google Assistant oder Siri: Chris will gar nicht erst alle möglichen Einsatzszenarien eines Sprachassistenten abdecken und er funktioniert eben auch ohne Mobilfunkverbindung (für Garmin Speak ist zum Beispiel immer einer Mobilfunkverbindung erforderlich), dann aber mit eingeschränkter Funktionalität.



Chris soll als technischen Unterbau weder Alexa noch den Google Assistant noch Siri verwenden, wie uns German Autolabs auf Nachfrage erklärte. Für ASR (Listening) und TTS (Talking) verwendet Chris laut Hersteller bereits existierende Lösungen spezialisierter Anbieter. Die Bereiche NLU (Understanding), DM (Deciding) und NLG (Formulating) entwickelt das deutsche Start-Up laut eigenem Bekunden selbst.

Der Li-Ion-Akku soll mit einer Ladung eine Woche Stand-by beziehungsweise eine Stunde Betrieb durchhalten. Zur Stromversorgung wird das Gerät aber ohnehin über seinen micro-USB-Port mit der 12-Voltsteckdose im Auto verbunden.

Chris steht derzeit aber nur für viele Android-Smartphones ab Android 7.1.1 "Nougat" oder höher zur Verfügung. Eine iPhone-Version soll folgen.

Preis und Verfügbarkeit: Ab sofort ist Chris für 299 Euro für viele Android-Smartphones auf Amazon erhältlich. Inklusive Software-Updates und Karten-Updates. Im Lieferumfang sind enthalten: Chris, Saugnapfhalterung, Kabelhalter, 3,6-Meter-Micro-USB-Kabel, 12 Volt Dual-USB-Ladegerät und Schnellstartanleitung.

