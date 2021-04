Chipfertiger wollen Produktion ausbauen

Michael Söldner

Auftragsfertiger wie TSMC und Globalfoundries wollen ihre Kapazitäten in den nächsten Jahren ausbauen.

Vergrößern Die Produktionskapazitäten für Chips sind aktuell ausgeschöpft. © amd.com

Die aktuelle Halbleiterknappheit ist auch auf knappe Produktionskapazitäten zurückzuführen. Die beispielsweise von AMD bei TSMC gebuchten Kontingente in den Mega-Fabriken teilen sich auf Grafik-Chips für die Radeon-Grafikkarten, die neuen Ryzen-Prozessoren sowie die Kombiprozessoren in Xbox Series X/S und PS5 auf. Entsprechend muss AMD hier genau abwägen, welche Produkte primär gefertigt werden sollen. Ein Ausweg kündigt sich durch geplanten Ausbau der Produktionskapazitäten bei Auftragsfertigern wie TSMC an. So will TSMC über zwei Milliarden Euro investieren , um die Produktion mittelfristig zu steigern. Der Speicherhip-Hersteller Nanya will ebenfalls 8,8 Milliarden Euro in eine neue Fabrik in Taiwan investieren. Am neuen Standort sollen ab 2024 DRAM-Chips im 10-Nanometer-Verfahren vom Band laufen.

Zudem kündigt sich mit der Übernahme des zweitgrößten NAND-Herstellers Kioxia Holding durch Western Digital und Micron nach Angaben des Wall Street Journal eine weitere Änderung an. Der bislang größte Hersteller von NAND-Flash Samsung plant ebenfalls Investitionen in Höhe von 22 Milliarden Euro in seine Produktionsanlagen. Dazu kommen Planungen des Auftragsfertigers Globalfoundries: Der Konzern plane aktuell Investitionen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro in seine bestehenden Fabriken in den USA, Singapur und in Dresden. Der für 2022 geplante Börsengang dürfte das hierfür nötige Geld in die Kassen spülen. Bleibt zu hoffen, dass all diese Schritte in naher Zukunft dazu beitragen, die Knappheit an Chips und Speicherbausteinen zu lindern. Der Aufbau und Betrieb einer neuen Fabrik ist jedoch sehr kostspielig und zeitaufwendig. Bis alle Produktionsstraßen gut ineinander greifen können Monate oder Jahre vergehen. Entsprechend ist wohl nicht mit einer baldigen Verbesserung der Situation zu rechnen.

