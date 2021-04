Chip der US-Armee soll Corona unter der Haut erkennen

Michael Söldner

Mit einem unter der Haut platzierten Chip sollen sich Erkrankungen mit dem Coronavirus erkennen lassen.

Vergrößern Auf Schiffen der US-Armee soll der Chip zuerst zum Einsatz kommen. © army.mil

Viele Leugner der Coronakrise fürchten sich bei der Impfung vor implantierten Chips, die den Träger permanent überwachen. Einen solchen Chip hat die US-Behörde für militärische Forschung, DARPA, tatsächlich entwickelt. Der Chip soll unter der Haupt angebracht werden und daraufhin regelmäßig das Blut auf eine Erkrankung mit Sars-CoV-2 untersuchen. Mit einem Sender kann der Gesundheitsstatus dann übermittelt werden. Somit könne der Träger schnell vor einer Erkrankung gewarnt werden, sich selbst isolieren und somit weitere Ansteckungen verhindern.

Anlass für die Entwicklung des Chips war die hohe Verbreitung des Coronavirus unter US-amerikanischen Soldaten. Allein auf dem Flugzeugträger Theodore Roosevelt steckten sich knapp 1.300 Besatzungsmitglieder mit dem neuartigen Virus an. Generell sei die US-Armee besonders stark betroffen: Von den 1,3 Millionen Soldaten wurden bereits 250.000 positiv getestet. Das von der DARPA unter der Leitung von Dr. Matt Hepburn entwickelte System soll entsprechend auf US-Schiffen und in ähnlichen militärischen Einheiten eingesetzt werden. Noch stünde jedoch die letzte Testphase bevor, danach sollen die Chips im Einsatz bestehen. Die bisherigen Ergebnisse geben den Forschern recht: Schon einen Tag nach der Warnung traten bei den Probanden erste Symptome auf. Für bereits erkrankte Menschen hat die DARPA ebenfalls ein experimentelles System in Arbeit. Durch einen neuartigen Filter in Dialyse-Maschinen sollen sich die Coronaviren aus dem Blut extrahieren lassen. Der Filter verfüge bereits über eine Notfallzulassung durch die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA. In 300 Fällen hätten Mediziner bereits auf das System zur Blutreinigung zurückgegriffen.

US-Armee testet Hunde mit AR-Brillen für Kampfeinsatz