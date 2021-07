Chinesen bauen Hyperschall-Flugzeug für Passagiere

Denise Bergert

Mit den neuen Hyperschall-Flugzeugen aus China sollen Passagiere in nur einer Stunde von Peking in die USA oder nach Europa fliegen können.

Vergrößern Der Hyperschall-Jet aus China erinnert an die Concorde. © Beijing Institute of Technology

Forscher des Beijing Institute of Technology (BIT) haben in dieser Woche den Entwurf für ein Hyperschall-Passagierflugzeug vorgestellt . Der Jet soll schneller sein als die Concorde und Reisende in nur einer Stunde von Peking um die halbe Welt bringen.

Mit rund 45 Metern ist der Passagier-Jet rund ein Drittel länger als eine Boeing 737. Die Delta-Flügel erinnern bis auf die nach oben gebogenen Winglets an die Concorde. Für den Antrieb sorgen zwei auf dem Rumpf angebrachte Strahlentriebwerke. Hyperschallgeschwindigkeit – die fünf Mal so schnell ist wie der Schall – birgt jedoch einige aerodynamische Herausforderungen. Um das Flugverhalten des Flugzeugs zu testen, haben die chinesischen Forscher auf ein aerodynamisches Modell zurückgegriffen, das auch bereits bei der letzten Weltraum-Mission der Chinesen zum Einsatz kam. Bei den Tests fanden die Forscher einige Stellen am Rumpf, die zusätzliche Verstärkung benötigen, wenn das Flugzeug Spitzengeschwindigkeiten von Mach 6 (7.344 km/h) erreicht.

An der Entwicklung ist unter anderem Liu Rui beteiligt, der auch bereits am chinesischen Mond- und Marsprogramm mitgewirkt hat. Bereits 2035 will China eine ganze Flotte dieser Hyperschall-Flugzeuge betreiben, in denen jeweils zehn Passagiere Platz finden. Sie könnten von Peking aus in nur einer Stunde in die USA oder nach Europa fliegen. Ein Hyperschall-Flugzeug für bis zu 100 Passagiere plant China bis zum Jahr 2045. Die Komponenten für die Hyperschlaff-Flugzeug-Technik sollen schon in vier Jahren zur Verfügung stehen.