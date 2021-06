René Resch

Chinas Regierung nimmt weitere Regulierungen gegen Kryptowährungen vor. Die Folge: der Wert von GPUs fallen weiter.

Vergrößern Chinas Krypto-Regulierungen lassen Grafikkarten-Preise sinken

Die Preise für Grafikkarten erholen sich auch hierzulande langsam wieder. Von UVP-Preisen sind wir zwar noch etwas entfernt, aber es wird zumindest besser. In absehbarer Zukunft könnten sich die Preise sogar noch schneller wieder stabilisieren. Der Grund: China greift gegen das Mining von Kryptowährungen stark durch und in Folge fallen auch die Preise für Chips und somit auch Grafikkarten.

Chinas Durchgreifen trifft Kryptowährungen hart

Das Reich der Mitte stellt sich vehement gegen Kryptowährungen. China gibt an, dass die Währungen keinen inhärenten Wert haben, manipuliert werden können und sehen diese als schlechte Investition. Und jetzt, wo Mining in China verpönt ist - in Sichuan, der Inneren Mongolei und Xinjiang gar ganz verboten - gibt es weniger Nachfrage nach passender Hardware, was die Preise für GPUs in China nach unten treibt. Zudem sei es vorstellbar, dass Mining-Farmen ihre Ausrüstungen sogar verkaufen.

Der Wert der Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether und Co. ist aufgrund der Nachrichten aus China ebenfalls im Sinkflug.

GPU-Kauf: Warten kann sich lohnen

Die Erholung des Marktes ist auch in Deutschland zu erkennen. Shops haben vermehrt wieder Grafikkartenbestände - das sah vor ein paar Monaten noch ganz anders aus. Mit dem GPU-Kauf noch etwas zu warten, könnte sich hierzulande trotzdem lohnen. Die Preis-Senkungen werden, aufgrund der Nachrichten aus China auch zu uns gelangen und die Preise werden sich in günstigeren Bereichen einpendeln.

