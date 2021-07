China will Asteroiden mit Raketen beschießen

Panagiotis Kolokythas

China hat den Beschuss eines Asteroiden mit 23 Raketen vorgeschlagen. Damit soll der Ernstfall geprobt werden.

Vergrößern China hat den Beschuss eines Asteroiden mit Raketen vorgeschlagen © Stephane Masclaux / Shutterstock.com

Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, könnte bald aber in der Realität stattfinden: Das China National Space Science Center hat vorgeschlagen, einen Asteroiden mit 23 Raketen zu beschießen. Damit soll erprobt werden, wie sich die Flugrichtung eines Himmelskörpers ablenken lässt. Diese Erkenntnisse wären wichtig für den Fall, dass ein größerer Asteroid sich einmal direkt auf die Erde zubewegt und die Menschheit nach einer Rettungsmöglichkeit sucht.

In der Simulation hat es bereits funktioniert

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet , haben chinesische Forscher in einer Simulation errechnet, dass sich ein größerer Asteroid mit 23 Raketen des Typs "Langer Marsch 5" (LM5) mit einem Gewicht von jeweils 900 Tonnen erfolgreich von einem Aufschlag auf der Erde ablenken ließe, wenn diese Raketen zeitgleich an bestimmten Orten des Asteroiden detonieren. Die Flugbahn, so die Forscher, ließe sich um bis zu 9.000 Kilometer verschieben, wodurch der Asteroid dann die Erde in einer sicheren Entfernung verfehlen würde.



Dabei gingen die Forscher von einem Asteroiden aus, der die Größe des Asteroiden "Bennu" hat, also 566 x 542 x 499 Meter groß ist. Ein solcher Asteroid würde beim Aufschlag auf die Erde enorme regionale und kontinentale Schäden anrichten. Bei einem Asteroiden, der über 1 Kilometer groß ist, wären globale Schäden zu erwarten.

Das Ablenken eines gefährlichen Asteroiden wird als erfolgversprechender angesehen, weil nach einer Sprengung Asteroiden-Teile immer noch die Erde treffen und Schäden anrichten könnten. Von "Bennu" selbst geht derzeit keine Gefahr aus, aber er könnte zu einem für die Erde potenziell gefährlichen Asteroiden werden, allerdings erst gegen Ende des nächsten Jahrhunderts.

Gegenüber der chinesischen Zeitung "South China Morning Post" erklärte einer der beteiligten Forscher, dass sich die Menschheit in den nächsten 10 Jahren auch mit einer nuklearfreien Technik vor einer solchen Bedrohung durch einen Asteroiden schützen könne.



NASA plant bereits Asteroiden-Beschuss

Die NASA plant dem Bericht zufolge ebenfalls ein erstes solches Experiment in der Geschichte der Menschheit in der Praxis auszuprobieren. Im Rahmen des Projekts "HAMMER" (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergence Response).

Dazu soll Ende dieses Jahres oder Anfang 2022 ein Raumschiff ins Weltall fliegen, welches zu zwei Asteroiden fliegen soll, die in der Nähe der Erde nahe beieinander herumfliegen. Auf einem der Asteroiden soll das Raumschiff dann aufschlagen, wodurch dann gemessen werden soll, wie sich die Flugrichtung des einen Asteroiden im Vergleich zum anderen Asteroiden ändert.

Die Chinesen sind der Meinung, dass ihr Ansatz sowohl günstiger als auch schneller umzusetzen sei: Mit den Raketen, so die Chinesen, könne ein Asteroid bereits 10 Jahre nach seiner Entdeckung abgelenkt werden. Die NASA dagegen müsste den Asteroiden 25 Jahre vorher entdecken.



Asteroiden-Einschlag auf Erde ist unwahrscheinlich

Sorgen über einen drohenden Einschlag eines größeren Asteroiden auf die Erde muss man sich aber nicht machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Erde von einem über 100 Meter großen Asteroiden in den nächsten 100 Jahren getroffen wird, liegt bei 1 zu 100. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein noch größerer Asteroid einschlagen könnte, ist um ein vielfaches geringer.