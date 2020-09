René Resch

China testete kürzlich erfolgreich ein mysteriöses wiederverwendbares Raumschiff. Zwei Tage lang hat es dabei die Erde umkreist.

Vergrößern China testet erfolgreich geheimes wiederverwendbares Raumschiff © @XHNews on Twitter

Nach eigenen Angaben hat China erfolgreich über zwei Tage ein neues Raumschiff getestet das wiederverwendbar ist. Die Geheimhaltung der Mission war dabei deutlich höher als normalerweise üblich ist.

Durch die hohe Geheimhaltungsstufe ist daher auch nicht bekannt, ob es sich bei dem Testflug um einen kleineren Prototyp gehandelt oder schon das Raumschiff im Originalmaßstab die Erde umkreist hat.

Gestartet war das Raumschiff am Freitag aus der Wüste Gobi mit einer Rakete vom Typ Langer Marsch 2F. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua soll es dort am Sonntag auch wieder gelandet sein – dabei war von einem „wichtigen Durchbruch“ für wiederverwendbare Raumschiffe der chinesischen Forschung die Rede und versprechen einen „bequemeren und günstigeren Weg“ das All zu erreichen.

Start der Mission war eine Überraschung

Der New Scientist berichtete über den Testflug. Pläne für Tests von wiederverwendbaren Raumschiffen hatte China schon im Jahre 2017 angekündigt – allerdings war damals die Rede von Raumschiffen die wie ein Flugzeug starten sollten. Beobachter hatten einen Start wegen Arbeiten am Kosmodrom Jinuquan im norwesten von China, zwar bereits erwartet, der Zeitpunkt sei aber dennoch eine Überraschung gewesen. Von der Landung gab es kein Bildmaterial in den chinesischen Staatsmedien.

Geleitet wird das Programm von der chinesischen Armee. Experten gehen davon aus, dass China zukünftig sowohl Fracht als auch Astronauten mit den Raumschiffen ins All befördern möchte. Vorbild für das Raumschiff sind vermutlich die inzwischen längst ausgemusterten Space Shuttles der USA.

China auch auf dem Weg zum Mars

Bereits im Juli 2020 hat China eine Rakete zum Mars gestartet um mit der NASA gleichzuziehen. Bei der Marsmission Tianwen-1 („Himmelsfrage“) handelt es sich um die erste Mission einer chinesischen Rakete zu einem anderen Planeten. Mehr dazu lesen Sie in unserem entsprechenden Artikel: