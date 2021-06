China schickt drei Astronauten zur neuen Raumstation

Michael Söldner

China hat drei Raumfahrer zur neu errichteten Raumstation geschickt, sie sollen alle Systeme in Betrieb nehmen.

Vergrößern So soll die chinesische Raumstation nach ihrer Fertigstellung aussehen. © wikipedia.org

Mit einer eigenen Raumstation will China in Zukunft seine Fähigkeiten in der Raumfahrt unter Beweis stellen. Der Bau der Station begann erst Ende 2021 mit dem Kernmodul „Tianhe“. In den kommenden Monaten sollen zwei Wissenschaftsmodule folgen, 2024 ist ein freifliegendes Weltraumteleskop angedacht. Die chinesische Raumstation bewegt sich in einem erdnahen Orbit von 340 bis 420 Kilometern Höhe und war bislang nicht besetzt. Nun hat China jedoch drei Astronauten zur Raumstation geschickt. An Bord einer Rakete des Typs „Langer Marsch“ machten sich die Raumfahrer Nie Haisheng, Liu Boming, and Tang Hongbo auf den Weg, sie sollen für drei Monaten an Bord der Raumstation bleiben.

Ihre Aufgabe ist es dabei, die Raumstation zum Laufen zu bringen. Im ersten Modul „Tianhe“ finden sich dafür bereits die Crew-Räume. Insgesamt sind elf Flüge geplant, um die Raumstation weiter voranzutreiben. Im kommenden Jahr soll die chinesische Raumstation nach weiteren Modul-Starts und Liefermissionen vollständig einsatzfähig sein. Die letzte bemannte Raummission von China liegt nun schon fünf Jahre zurück: Im Jahr 2016 wurden chinesische Raumfahrer an Bord der alten Raumstation Chinas entsandt. Diese wurde 2019 außer Dienst gestellt. Seitdem hat China sein Raumfahrtprogramm deutlich ausgebaut, Missionen zum Mond unternommen und dabei Proben zur Erde gebracht sowie einen Rover zum Mars geschickt. Langfristig werde China zusammen mit Russland weitere Raumfahrtprojekte realisieren. In den nächsten zehn Jahren sollen beispielsweise Astronauten eine bemannte Mission zum Mond unternehmen und dort landen.

