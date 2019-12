China: In 3 Jahren alle Behörden ohne Windows & westliche Soft- & Hardware

Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Laut einem Medienbericht ersetzt die Volksrepublik China bis 2022 alle aus dem Westen stammende Rechner, die in Behörden und öffentlichen Einrichtungen genutzt werden, durch chinesische Hardware. Und die gesamte darauf laufende Software, also auch Windows. Bis zu 30 Millionen PCs sollen von dem Umstieg betroffen sein.

Vergrößern China wirft Windows und weitere westliche Software & Hardware raus © ubuntukylin.com/

China wirft bis 2022 Windows, sonstige westliche Software und aus dem Westen stammende Hardware aus allen seinen Behörden und öffentlichen Einrichtungen raus. Und ersetzt alle bisher von Westfirmen gelieferten Komponenten durch in China entwickelte Hardware und Software (Betriebssystem, Anwendungsprogramme, Office, Tools, Sicherheitssoftware). Zumindest soll das der Plan der Regierung der Volksrepublik China sein, wie zdnet berichtet. China hat dieses überaus ambitionierte Vorhaben bisher nicht bestätigt.



Der Austausch der in den von chinesischen Behörden genutzten Hardware und Software von Unternehmen aus westlichen Staaten durch Eigenentwicklungen von Unternehmen der Volksrepublik China soll in atemberaubenden drei Jahren über die Bühne gehen.

„3-5-2“ lautet angeblich intern der Plan. Das bedeutet: Im ersten Jahr, also 2020, sollen 30 Prozent der Software und/oder Hardware durch chinesische Produkte ersetzt werden. Im Jahr 2021 werden weitere 50 Prozent ersetzt und im Jahr 2022 sollen die restlichen 20 Prozent umgestellt werden. Dann sollen Chinas Behörden und öffentliche Einrichtungen komplett ohne Windows, Anwendungsprogramme und Hardware aus dem Westen auskommen. Laut Spiegel Online müssten 20 bis 30 Millionen Rechner umgerüstet beziehungsweise ersetzt werden.

Chinas Regierung habe die entsprechende Anweisung bereits im Frühjahr 2019 verschickt, sie sei aber geheim gehalten worden. Doch dann berichtete die Financial Times erstmals darüber. Die Zeitung will von Mitarbeitern einer Cyber-Sicherheitsfirma davon erfahren haben. Diese wiederum hätten davon durch ihre Kunden in chinesischen Regierungsstellen erfahren.



US-Unternehmen wie Microsoft, HP oder Dell dürften zu den Hauptverlieren gehören. Lenovo und Huawei dagegen dürften massiv profitieren. Und vielleicht anfangs sogar überfordert damit sein ausreichend Hardware heranzuschaffen. Da in den Rechnern ja auch überwiegend nicht-chinesische Komponenten wie Prozessoren, Hauptplatinen, Grafikchips etc. verbaut werden. Müssten diese Einzelkomponenten ebenfalls alle durch chinesische Eigenentwicklungen ersetzt werden, dann hat China bis 2022 eine Herkulesaufgabe vor sich.



Für nichtstaatliche Unternehmen in China soll die neue Anweisung nicht gelten. Diese dürfen also auch weiterhin Hardware und Software aus dem Westen nutzen.



Bereits im Frühjahr 2019 wurde bekannt, dass das chinesische Militär das Windows-Betriebssystem durch ein chinesisches Betriebssystem ersetzen soll. Dabei soll es sich um eine Eigenentwicklung handeln. Damit will China vermeiden, dass US-Geheimdienste mit ihren Hackertools die chinesischen Militärrechner unterwandern können.

Übrigens: Ubuntu Kylin



Für den chinesischen Markt stellt Canonical in Zusammenarbeit mit der Regierung der Volksrepublik China mit Ubuntu Kylin schon seit längerer Zeit eine speziell angepasste Ubuntu-Version zur Verfügung. Sie müssen Chinesisch beherrschen, um Kylin installieren und bedienen zu können.



NeoKylin: China baut Windows XP und MS Office nach

Ubuntu Kylin - China erhält eigenes Ubuntu



Red Flag Linux 6.0 ist fertig