Chimera Painter: KI-Tool verwandelt Kritzeleien in künstlerische Monster

Denise Bergert

Googles neues KI-Tool generiert auf Basis von maschinellem Lernen künstlerische Monster aus Kritzelbildern.

Vergrößern Bei Chimera Painter handelt es sich aktuell noch um einen Prototypen. © Google

Mit Chimera Painter hat Google in dieser Woche ein neues experimentelles KI-Tool vorgestellt . Die Benutzeroberfläche der webbasierten Software mutet wie eine Mischung aus Microsoft Paint und "Diablo" an. Auf einer Zeichenfläche auf der linken Seite können sich Nutzer mit der Maus als Pinsel austoben und Monster-Kreationen kritzeln. Wer eine kreative Blockade hat, kann vier unterschiedliche Vorlagen laden und sie mit dem Pinsel ergänzen oder mit dem Radierwerkzeug modifizieren. Ein Klick auf den "Transform"-Button in der rechten oberen Ecke verwandelt die Kritzelbilder dann in ein künstlerisches Monster, welches die Software auf der rechten Bildschirm-Seite generiert.

Chimera Painter hat laut Google aktuell noch Prototypen-Status. Die Idee hinter der Software sei es gewesen, dass sich ein digitaler Pinsel weniger wie ein Werkzeug und mehr wie ein Assistent anfühlen soll. Wenn sich derartige Software etablieren würde, könnte sich die Zeit, die es braucht um qualitativ hochwertige Kunst zu erschaffen, drastisch verkürzen, so die Entwickler.

Als Anwendungsidee für Chimera Painter haben sich die Entwickler ein Fantasy-Kartenspiel ausgedacht, in dem Spieler ähnlich wie in "Magic: The Gathering" oder "Pokémon" mit Monster-Karten gegeneinander antreten. Ihr Machine-Learning-Modell haben sie dafür mit 10.000 Beispiel-Monstern gefüttert, die teilweise mit der Unreal Engine generiert wurden. Zu jedem Bild gehört eine sogenannte "Segmentation Map", die das Monster in seine anatomischen Einzelteile zerlegt. Das Tool kann auf diese Weise Körperteile zuordnen. Nutzer können nun mit der Software ihre eigene "Segmentation Map" mit einzelnen Körperteilen anlegen und Chimera Painter generiert daraus eine künstlerische Monster-Darstellung.