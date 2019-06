Chemical Revolution: Deutschlands größter Online-Drogenshop zerschlagen

Hans-Christian Dirscherl

Die deutsche Polizei hat den größten Drogen-Onlineshop Deutschlands zerschlagen. Ecstasy, MDMA, Amphetamin, Heroin, Kokain und Cannabis wurden darüber verkauft. Elf Verdächtige wurden verhaftet.

Vergrößern Ein Screenshot von Chemical Revolution. © Bundeskriminalamt

Die deutsche Polizei hat in Zusammenarbeit mit den Behörden in den Niederlanden, Polen, Frankreich und Spanien den laut eigenen Angaben größten Drogen-Onlineshop Deutschlands zerschlagen und elf Verdächtige wegen des „bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ festgenommen. Der Online-Drogenshop trug den Namen „Chemical Revolution“. Die polizeilichen Ermittlungen gingen von 13.02.2019 bis zum 28.05.2019.



Die Ermittlungen leiten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main beziehungsweise deren Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) und das Bundeskriminalamt (BKA).

Die Polizei hatte zunächst einen 26-jährigen Tatverdächtigen aus Brandenburg an der Havel im Frühjahr 2018 festgenommen. Dieser handelte nach Erkenntnissen des BKA mit Rauschgift. Die Polizei stellte bei ihm in Hessen und Niedersachsen erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln sicher, darunter knapp 50 Kilogramm Amphetamin, 16 Kilogramm Cannabis, 2 Kilogramm MDMA, 900 Gramm Kokain, 600 Gramm Heroin sowie eine hohe Anzahl an Ecstasy-Tabletten und sogenannten LSD-Trips. Der Tatverdächtige soll die Betäubungsmittel für eine bis dahin der Polizei unbekannte, unter der Bezeichnung „Chemical Revolution“ agierende Tätergruppierung aufbewahrt und für den Versand an einzelne Abnehmer vorbereitet haben.

Daraufhin begann die Polizei mit umfangreichen Ermittlungen. Dabei konnten die Beamten zehn weitere mutmaßliche Angehörige der Tätergruppierung (Deutsche, Polen, Niederländler) identifizieren und festnehmen. Darunter befindet sich auch der ebenfalls 26 Jahre alte deutsche Hauptverdächtige, der aus dem Landkreis München stammt, zuletzt aber auf Mallorca seinen Wohnsitz hatte. Er soll laut BKA den Drogen-Onlineshop mit der Bezeichnung „Chemical Revolution“ im September 2017 aufgebaut und anschließend mit weiteren Tatverdächtigen gemeinsam betrieben zu haben.

Der 26-jährige Haupttatverdächtige soll im Wesentlichen den Verkauf von Betäubungsmitteln über das Internet betreut, die Beschaffung der Betäubungsmittel koordiniert und die Gelder der Tätergruppierung verwaltet haben. Er wurde am 28.05.2019 bei seiner Wiedereinreise nach Deutschland aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Gießen festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Auf der Internetseite des Onlineshops wurden Betäubungsmittel, insbesondere synthetische Drogen (Ecstasy, MDMA, Amphetamin), Heroin, Kokain und Cannabis zum Verkauf und weltweiten Versand angeboten. Die Käufer bezahlten dem BKA zufolge die Betäubungsmittel mit der Kryptowährung Bitcoin. Der Server des Drogen-Onlineshops wurde durch Beamte des Bundeskriminalamts und der französischen Kriminalpolizei sichergestellt.

Zusätzlich verkauften die Drogenhändler ihre Betäubungsmittel auch über den mittlerweile abgeschalteten Darknet-Online-Marktplatz „Wall Street Market“.