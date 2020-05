Check: Ist Ihr Android-Handy fit für die Corona-Warn-App?

Panagiotis Kolokythas

Hat Google schon die Covid-19-APIs auf ihrem Android-Smartphone installiert? So können Sie es ganz einfach überprüfen.

Vergrößern Jetzt selber checken: Ist Ihr Android-Smartphone bereit für die Corona-Warn-App? © CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM/phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=23311

Damit die demnächst auch in Deutschland verfügbare Corona-Tracking-App funktioniert, muss auf dem Google- oder Apple-Gerät zunächst die passende Unterstützung per Update durch die Betriebssystem-Hersteller nachgerüstet werden. Bei iPhones hat Apple die entsprechenden Covid-19-Tracing-APIs mit iOS 13.5 installiert. Besitzer eines Android-Smartphones erhalten die APIs auf ihrem Gerät automatisch über den Google Play Store und damit ohne die umfangreichere Installation eines Updates.

Google und Apple schließen Pakt zur Coronavirus-Bekämpfung



Ob Ihr Android-Smartphone bereits diese Covid-19-Tracing-APIs erhalten hat, können Sie ganz einfach selbst überprüfen. So geht es: Rufen Sie die Einstellungen Ihres Android-Smartphones auf und suchen Sie dort den Eintrag für den Aufruf der Google-Dienste-Einstellungen. Auf unserem Xiaomi Mi9T Pro findet sich der entsprechende Eintrag gleich auf der Startseite der Einstellungen unter "Google" direkt unter den "Mi-Konto"-Einstellungen.

Vergrößern Die Einstellungen für die Covid-19-Benachrichtigungen

Nach dem Antippen von "Google" werden die Google-Dienste-Einstellungen angezeigt. Direkt unter Ihrem Profilbild sollte dort unter Dienste der Eintrag

Benachrichtigungen zu möglichem Kontakt mit COVID-19-Infizierten

stehen. Nach einem Antippen des Eintrags gelangen Sie in die erweiterten Einstellungen, wo Sie beispielsweise die generierten Zufalls-IDs löschen oder die Covid-19-Kontaktbenachrichtigungen deaktivieren können.



Die Covid-19-Kontaktbenachrichtigungen stehen natürlich erst dann zur Verfügung, wenn auf dem Gerät eine entsprechende App installiert ist, die die Covid-19-Tracing-APIs von Google nutzt. In Deutschland wird die App im Auftrag der Bundesregierung gemeinsam von SAP und der Telekom entwickelt. Sie soll voraussichtlich ab Mitte Juni 2020 ausgeliefert werden, begleitet von einer großen Marketing-Kampagne, um die Öffentlichkeit über die Verfügbarkeit aufmerksam zu machen. Die Installation der offiziellen deutschen Corona-Warn-App wird freiwillig sein. Wie die Warn-App funktioniert, erläutern wir in diesem Beitrag: So funktioniert es - COVID-19-Tracking von Google und Apple