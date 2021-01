Charts: Die meistverkauften Spiele 2020

Denise Bergert

Der Branchenverband Game hat in den Top20-Charts die meistverkauften PC- und Videospiele 2020 zusammengefasst.

Vergrößern Die beliebtesten PC- und Videospiele 2020. © game

Der Verband der deutschen Games-Branche game hat in dieser Woche seine Top20-Liste mit den meistverkauften PC- und Videospielen des vergangenen Jahres veröffentlicht. Durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen zog es viele Nutzer an Konsole und PC, was sich auch in den Verkaufszahlen von PC- und Videospielen niederschlug.

Besonders großer Beliebtheit erfreuten sich Games mit einem Online-Mehrspieler-Modus. Das zeigt sich auch beim Erstplatzierten der Game-Charts "EA Sports Fifa 21". Gesellig geht es auch beim Zweitplatzierten "Animal Crossing: New Horizons" für Nintendos Switch zu. Hier können Spieler eine eigene Insel gestalten und anschließend Freunde dorthin einladen. Auf dem dritten Rang landet mit "Mario Kart 8 Deluxe" ebenfalls ein Nintendo-Switch-Titel, der vor allem online mit Freunden oder im heimischen Wohnzimmer Spaß macht. Als wahrer Dauerbrenner - vor allem wegen seinem Online-Modus "GTA Online" - entpuppt sich auch das mittlerweile fast acht Jahre alte "Grand Theft Auto V" auf dem vierten Rang. In die Top5 schafft es außerdem der Single- und Multiplayer-Shooter "Call of Duty: Black Ops Cold War". Die übrigen Plätze zeigt die folgende Übersicht der 20 meistverkauften Spiele des vergangenen Jahres: