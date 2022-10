Champions League: So sehen Sie FC Bayern München gegen Viktoria Pilsen live

René Resch

Heute laufen die Champions-League-Spiele von Frankfurt, Leverkusen und dem FC Bayern. Wir erklären, wie Sie diese live sehen.

Vergrößern UEFA Champions League © Shutterstock.com/Vasyl Shulga

Seit der Saison 2021/22 wird die UEFA Champions League nicht mehr auf Sky übertragen. Die Rechte liegen nun fast komplett bei DAZN und Amazon, wobei DAZN den Löwenanteil der Spiele übertragen wird. Neben DAZN und Amazon sowie dem Endspiel, das auch vom ZDF übertragen wird, können einige Spiele zum Teil auch über günstige VPN-Abos kostenlos im Free-TV aus dem Ausland angesehen werden. Welche Mannschaften wann spielen und wo diese Spiele übertragen werden, erfahren Sie in diesem Artikel.



Spiele der Bundesligisten am Dienstag:

FC Bayern München gegen Viktoria Pilsen Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Viktoria Pilsen wird nicht im Free-TV zu sehen sein. In Deutschland wird das Spiel auf DAZN übertragen. Anpfiff in der Allianz-Arena in München ist am Dienstag, 04. Oktober 2022 um 18:45 Uhr. DAZN jetzt ab 24,99 Euro im Monat abonnieren

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur wird nicht im Free-TV zu sehen sein. In Deutschland wird das Spiel nur auf Amazon Prime Video gezeigt. Anpfiff im Waldstadion in Frankfurt am Main ist am Dienstag, dem 04. Oktober 2022 um 21:00 Uhr.

Prime jetzt 30 Tage kostenlos testen - Direkt zum Spiel

FC Porto gegen Bayer Leverkusen Das Spiel zwischen FC Porto und Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV zu sehen sein. In Deutschland wird das Spiel auf DAZN übertragen. Anpfiff im Estádio do Dragão in Porto ist am Dienstag, 04. Oktober 2022 um 21:00 Uhr. DAZN jetzt ab 24,99 Euro im Monat abonnieren

Spiele der Bundesligisten am Mittwoch:

RB Leipzig gegen Celtic Glasgow Das Spiel zwischen RB Leipzig und Celtic Glasgow wird nicht im Free-TV zu sehen sein. In Deutschland wird das Spiel auf DAZN übertragen. Anpfiff in der Red-Bull-Arena in Leipzig ist am Mittwoch, 05. Oktober 2022 um 18:45 Uhr. DAZN jetzt ab 24,99 Euro im Monat abonnieren

FC Sevilla gegen Borussia Dortmund Das Spiel zwischen dem FC Sevilla und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV zu sehen sein. In Deutschland wird das Spiel auf DAZN übertragen. Anpfiff im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla ist am Mittwoch, 05. Oktober 2022 um 21:00 Uhr. DAZN jetzt ab 24,99 Euro im Monat abonnieren

Alle Spiele des 3. Spieltages der Gruppenphase:

Wann: Spiel: Zu sehen auf: Di., 04.10. 18:45 Uhr FC Bayern München : Viktoria Pilsen DAZN Di., 04.10. 18:45 Uhr Olympique Marseille : Sporting Lissabon DAZN Di., 04.10. 21:00 Uhr FC Porto : Bayer Leverkusen DAZN Di., 04.10. 21:00 Uhr FC Brügge : Atlético Madrid DAZN Di., 04.10. 21:00 Uhr Ajax Amsterdam : SSC Neapel DAZN Di., 04.10. 21:00 Uhr Eintracht Frankfurt : Tottenham Hotspur Amazon Prime Di., 04.10. 21:00 Uhr Inter Mailand : FC Barcelona DAZN Di., 04.10. 21:00 Uhr FC Liverpool : Glasgow Rangers DAZN Mi., 05.10. 18:45 Uhr RB Salzburg : Dinamo Zagreb DAZN, ServusTV Mi., 05.10. 18:45 Uhr RB Leipzig : Celtic Glasgow DAZN Mi., 05.10. 21:00 Uhr FC Chelsea : AC Milan DAZN Mi., 05.10. 21:00 Uhr Juventus Turin : Maccabi Haifa DAZN Mi., 05.10. 21:00 Uhr Real Madrid : Schachtar Donezk DAZN Mi., 05.10. 21:00 Uhr FC Sevilla : Borussia Dortmund DAZN Mi., 05.10. 21:00 Uhr Benfica Lissabon : Paris Saint-Germain DAZN Mi., 05.10. 21:00 Uhr Manchester City : FC Kopenhagen DAZN

Hier sehen Sie die UEFA Champions League offiziell in Deutschland

Nach 21 Jahren endete die Übertragung der europäischen Königsklasse auf dem Pay-TV-Sender Sky vorerst. Den Großteil der Spiele sehen Sie in Deutschland offiziell jetzt über den Sport-Streamingdienst DAZN. Dabei zeigt DAZN alle Mittwochsspiele und bis auf eine Partie pro Woche, auch alle Dienstagsspiele ab den Play-offs. Das jeweilige Topspiel am Dienstag wird von Amazon Prime Video gezeigt – der Versandriese zeigt insgesamt 16 Partien. Das Finale wird parallel zu DAZN auch im ZDF am 10. Juni 2023 übertragen – unabhängig von der Beteiligung einer deutschen Mannschaft.

Die UEFA Champions League und weiterer Fußball bei DAZN: Zu dem erweiterten Angebot von DAZN kommt auf Abonnenten eine Preiserhöhung zu. Bisher kostete eine Mitgliedschaft 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr, die neuen Preise belaufen sich auf 24,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 274,99 Euro jährlich – die monatlich kündbare Variante kostet 29,99 Euro. DAZN hat kürzlich, anders als Amazon-Prime, die Möglichkeit einer 30-tägigen kostenlosen Testphase leider eingestellt und auch die 99-Cent-Testvariante im ersten Monat wurde komplett gestrichen.

Neben der UEFA Champions League sehen Sie bei DAZN noch viele weitere Sport-Übertragungen, wie Teile der Bundesliga. Zur Saison 2021/22 hat der Streaminganbieter das Angebot weiter erweitert. Wurden bislang insgesamt "nur" 40 Spiele am Freitag- und Montagabend sowie die frühen Sonntagspartien übertragen, werden nun 106 Begegnungen der Bundesliga gezeigt, die im Livestream und TV auf DAZN zu sehen sind. Die Bundesliga am Freitag und Sonntag läuft dann bis auf drei Partien ausnahmslos bei DAZN und nicht im Free-TV oder anderen Pay-TV-Sendern.

DAZN: ab 24,99 Euro im Monat



Die UEFA Champions League bei Amazon Prime: Das Topspiel am Dienstag sehen Sie, wie bereits angesprochen, auf Amazon Prime Video. Amazon-Kunden mit einer Prime-Mitgliedschaft sehen diese Spiele im Rahmen ihrer Mitgliedschaft ohne Aufpreis. Interessierte haben die Möglichkeit, die Mitgliedschaft für 30 Tage kostenlos zu testen. Ansonsten kostet die Prime-Mitgliedschaft bei Amazon 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr.

Amazon Prime: Jetzt 30 Tage kostenlos testen



Für den kompletten Jahrespreis von mindestens 364,99 Euro, für die Kombination der Jahresabos von Amazon Prime und DAZN, verpassen Sie kein Spiel der UEFA Champions League mehr. Daneben lockt das DAZN-Angebot Fußballbegeisterte mit weiteren Sport-Übertragungen wie der UEFA Champions League der Frauen, Teile der Bundesliga, der spanischen Liga, der Copa del Rey der US-amerikanischen MLS und weiteren Ereignissen.



Günstiger sehen Sie Spiele nur mit einem VPN

Die Rechte für die UEFA Champions League sind recht kostspielig. So werden die Spiele fast ausschließlich gegen eine Bezahlung zu sehen sein. Es gibt aber auch Ausnahmen, diese benötigen allerdings bezüglich des umfangreichen Geoblockings der CL den Umweg über ein VPN.

Einige Spiele wird es im Ausland auch im Free-TV zu sehen geben. Etwa überträgt der österreichische Sender ServusTV rund 33 Spiele aus der Champions League, der Europa League sowie der neu gegründeten Europa Conference League im Free-TV. Und natürlich zeigen noch etliche weitere Länder die Spiele der Champions League, welche das genau sind, kann in der offiziellen Liste der UEFA nachgesehen werden.



Durch eine Ländersperre können wir diese Übertragungen, etwa über Livestreams, leider nicht ohne Weiteres sehen. Mit einem VPN - wie dem von Cyberghost oder Surfshark – können Sie diese Ländersperre allerdings leicht umgehen und sich so deutlich Kosten sparen.

Jetzt den VPN von Surfshark ab 2,21 Euro/Monat sichern