Champions-League: Sky verliert TV-Übertragung, ZDF zeigt Finale

Sky zeigt ab der Saison 2021/22 keine Fußball-Champions-League-Spiele mehr. Alle Spiele laufen dann bei DAZN, das Top-Spiel vom Dienstag bei Amazon Prime Video. Das CL-Finale ist bis 2024 aber im Free-TV im ZDF zu sehen.

Fast alle Spiele bei DAZN: Sky verliert die TV-Übertragungsrechte an der Fußball-Champions-League. Ab der Saison 2021/2022 überträgt DAZN live alle CL-Spiele der Spieltage Dienstag und Mittwoch, mit Ausnahme des jeweiligen Top-Spiels am Dienstag, das auf Amazon Prime Video läuft.

Finale im ZDF: Ab der Saison 2021/2022 überträgt außerdem das ZDF das CL-Finale zusätzlich zu DAZN. Und zwar unabhängig davon, ob daran eine deutsche Mannschaft teilnimmt. Das ZDF zeigt außerdem jeweils am Mittwochabend eine Zusammenfassung aller Spiele. Das berichtet Sport1 unter Berufung auf die Bild-Zeitung. Die neue Regelung gilt bis zur Saison 2023/2024, die Übertragungsrechte gelten also für drei Spielzeiten. Die Spiele der Fußball-Champions-League verteilen sich immer auf Dienstag und Mittwoch.

Topspiel aller Dienstage bei Amazon: Amazon schnappt sich aber einen Teil der Champions League, wie die Tagesschau berichtet. Ab der Saison 2021/22 zeigt Amazon im Rahmen von Amazon Prime Video das jeweilige Top-Spiel der Fußball-Champions-League am Dienstag live.



"Wir freuen uns auf die UEFA Champions League, einen der prestigeträchtigsten Club-Wettbewerbe der Welt", zitiert die Tagesschau Alex Green, den Geschäftsführer von Prime Video Sport Europa.

In der laufenden Saison 2019/2020 teilen sich Sky und DAZN die Übertragung der Fußball-Champions-League. Sie benötigen also derzeit beide kostenpflichtigen Abos, falls Sie alle CL-Spiele live sehen wollen. Die Spiele der CL werden nicht im Free-TV übertragen. Ausnahme: Sollte eine deutsche Mannschaft das CL-Finale am 30. Mai 2020 in Istanbul erreichen, muss dieses Spiel zusätzlich im Free-TV übertragen werden.

