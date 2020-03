Hans-Christian Dirscherl

Ceconomy (MediaMarktSaturn) will Geld vom Staat. Wegen der Corona-Krise. Von 2 Milliarden Euro ist die Rede.

Vergrößern Ceconomy (MediaMarktSaturn) will Staatshilfen wegen Corona © JBCarvalho Photography/Shutterstock.com

Ceconomy, dem die Elektronikketten Mediamarkt und Saturn gehören, will von der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau eine KfW-Förderung beantragen. Laut Handelsblatt will das Unternehmen einen staatlichen Kredit in Höhe von 2 Milliarden Euro. Das will das Handelsblatt von einem Insider erfahren haben. Ceconomy selbst bestätigte nur die Kreditanfrage als solche, nicht aber deren Höhe.



Ceconomy leidet unter der Corona-Krise, weil Mediamarkt und Saturn ihre Filialen schließen mussten. Beide Elektronikartikel-Ketten verkaufen aber nach wie vor über ihre Onlineshops. PC-WELT stellt Ihnen jeden Tag die besten Schnäppchen von Mediamarkt und Saturn vor.



Ceconomy ergreife derzeit alle notwendigen Maßnahmen, um sein Geschäft abzusichern und die Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern. Hierfür würde das Unternehmen auch Investitionen aussetzen. Da derzeit völlig unklar sei, wie lange die Filialgeschäfte geschlossen bleiben, habe sich Ceconomy entschlossen, „zusätzlich eine KfW-Finanzierung zu beantragen“, zitiert das Handelsblatt das Mediamarkt-/Saturn-Mutterunternehmen.



Online versuchen, wie bereits erwähnt, Mediamarkt und Saturn die Umsatzausfälle aus dem stationären Handel zu kompensieren. Auf der Saturn-Aktionsseite sowie der Mediamarkt-Aktionsseite finden Sie immer wieder Angebote zu Schnäppchen-Preisen.

