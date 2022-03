Case-Mod von Biostar: PC im Motor-Gehäuse

Michael Söldner

Der Case-Mod von Hersteller Biostar ist einem Motorblock nachempfunden und ermöglicht flotte Gaming-PCs.

Vergrößern Der Case-Mod von Biostar ist einem V8-Motor nachempfunden. © biostar-europe.com

In den vergangenen Monaten und Jahren tauchten viele ungewöhnliche Case-Mods auf. Cooler Master präsentierte beispielsweise im Februar mit dem Sneaker X ein PC-Gehäuse in Form eines Turnschuhs . Nun legt der Hersteller Biostar mit einem Case-Mod nach, der einem Motorblock nachempfunden ist. Das in Zusammenarbeit mit dem Case-Moddern von Mark's Factory entstandene Gehäuse soll Werbung für die Racing-Serie des Herstellers machen. Das Racing Z690GT V8 Overdrive getaufte Gehäuse sieht aus wie ein Achtzylindermotor und bietet genügend Platz für hochwertige Komponenten.

Motor öffnet sich

Durch eine Hydraulik lassen sich die Seitenflügel des Gehäuses aufklappen. Hier findet sich neben den Komponenten auch die Radiatoren der Wasserkühlung. Zudem sind im Racing Z690GT V8 Overdrive neben dem namensgebenden Mainboard auch eine Powercolor Radeon RX 6800 XT Liquid Devil, 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher, eine 1 TB große Teamgroup CARDEA Ceramic C440 M.2-SSD sowie ein Seasonic Prime Ultra 1000 Titanium-Netzteil verbaut.

Mainboard für Alder Lake

Das Mainboard Z690GTA erlaubt den Einbau einer Intel-CPU mit LGA-1700-Sockel. Dadurch lassen sich auch die sehr leistungsstarken Alder-Lake-Prozessoren verwenden. Dennoch unterstützt das Mainboard nur DDR4-Speicher. Da dieser aber bislang noch deutlich günstiger als DDR5-RAM ist und Spieler zudem kaum Vorteile durch den neuen RAM-Typ haben, ist dies verschmerzbar. Darüber hinaus bietet das Mainboard PCI-Express 5.0, USB 3.2 Gen 2 Type-C sowie WiFi 6 und 6E. Für schnelles WLAN sind jedoch entsprechende Module nötig, die Zusatzkosten verursachen. Details zum Mainboard liefert Biostar auf seiner offiziellen Webseite .







