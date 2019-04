Canon Pixma G4511 4-in-1-Multifunktionssystem im Angebot

Denise Bergert

Beim Kauf des Canon Pixma können Amazon-Kunden gegenüber des UVP aktuell rund 140 Euro sparen.

Vergrößern Der Canon Pixma 4511 vereint vier Geräte in einem. © Canon

Im Rahmen der Frühlings-Angebote-Woche hat Online-Händler Amazon den Pixma G4511 im Angebot. Das 4-in-1-Multifunktionssystem kostet aktuell nur 288,62 Euro. Die Unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 429 Euro. Der Pixma G4511 ist Drucker, Scanner, Kopierer und Faxgerät in einem. Per WLAN lässt sich die Hardware außerdem mit Smartphone oder Tablet-PC verbinden und nimmt von dort aus Druckaufträge an.

Im Gegensatz zu kostengünstigeren Multifunktionsgeräten mit austauschbaren Tintenpatronen, bietet der Pixma G4511 Tintenbehälter, die sich getrennt von einander auffüllen lassen. Laut Hersteller schafft der Drucker mit der Schwarztinte rund 6.000 Seiten und mit den Farbtinten etwa 7.000 Seiten. Neben Dokumenten druckt der G4511 auch Randlosfotos bis zum Format A4.

Canon-Kunden haben zudem auf Wunsch Zugriff auf die Canon-Cloud Irista. Wer sich für den Dienst registriert, bekommt 15 Gigabyte kostenlosen Speicherplatz. Dieser kann zum Speichern von Fotos, Videos oder Dokumenten genutzt werden. Bilder können in Galerien organisiert werden für eine bessere Durchsuchbarkeit sorgen intelligente Tags.

