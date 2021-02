Canon: Neue KI-Kamera nimmt Fotos selbständig auf

Denise Bergert

Die neue Canon Powershot Pick soll erinnerungswürdige Momente per KI erkennen und den Auslöser autonom betätigen.

Vergrößern Die Canon Powershot Pick ist aktuell nur in Japan erhältlich. © Canon

Über eine Crowd-Funding-Kampagne hat Canon eine neue Kamera entwickelt und finanziert. Sie hört auf den Namen Canon Powershot Pick und kommt ohne einen Fotografen aus, der sie bedient. Der Winzling mutet wie eine Mini-Überwachungskamera an und verfügt über einen Standfuß. Das integrierte Objektiv fängt ein 360-Grad-Sichtfeld ein.

Auf einer Kindergeburtstagsparty kann die Powershot Pick so beispielsweise einfach auf einem Tisch am Rande oder in der Mitte des Geschehens platziert werden. Über den Einschalter wird sie im Anschluss aktiviert. Ab sofort arbeitet sie selbständig und entscheidet per KI, wann sie Fotos und Videos aufnimmt. Da sich die Gäste unbeobachtet fühlen, wenn sie nicht ständig jemand mit einer Kamera umkreist, sollen mit der autonomen Powershot Pick ungestellte und natürliche Aufnahmen entstehen.

Die Kamera kann wahlweise auch per Sprachbefehl gesteuert werden. Im Aufnahmemodus verfolgt sie über ihr dreh- und schwenkbares Objektiv Personen automatisch. In der zugehörigen App lassen sich die aufgenommenen Bilder und Videos betrachten. Hier besteht auch die Möglichkeit, eine Datenbank mit Gesichtern anzulegen, welche die Powershot Pick bei ihren Aufnahmen bevorzugen soll. Die Bilder und Videos lösen jedoch leider nur mit zwölf Megapixeln auf und der integrierte Vierfach-Zoom ist nur digital. Die Qualität soll laut Canon bei schlechten Lichtverhältnissen abnehmen. Mehr als Schnappschüsse kann die Mini-Kamera also nicht aufnehmen. Mit umgerechnet 320 Euro ist sie jedoch auch kein Schnäppchen. Ob und wann die Powershot Pick außerhalb Japans erhältlich sein wird, ist unklar.