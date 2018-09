Canon-Multifunktionsdrucker im Angebot

Diverse Multifunktionsdrucker und Tintenstrahdrucker von Canon sind aktuell bei Amazon im Angebot. Die Details.

Vergrößern Aktuell im Angebot: Canon Maxify MB2750 4-in-1 Farbtintenstrahl-Multifunktionsgerät © Canon

Die Herbst-Angebote-Woche bei Amazon ist gestartet und die besten Angebote für Technik-Fans stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor. Zu den heutigen Angebots-Highlights zählt unter anderem die 400-GB-MicroSD Sandisk Ultra, die für nur 95,99 Euro erhältlich ist. Außerdem hat Amazon aber auch die Preise für diverse Drucker, Multifunktionsgeräte und Scanner von Canon gesenkt.

Das 4-in-1 Farbtintenstrahl-Multfunktionsgerät Canon Maxify MB2750 ist aktuell nur noch für 101,40 Euro erhältlich und kostete zuletzt am Wochenende noch 131,99 Euro. Das entspricht also einem Rabatt von über 24 Prozent. Damit ist Amazon laut dem PC-WELT Preisvergleich aktuell der günstigste Anbieter, denn andere Händler verlangen mindestens über 25 Euro mehr für das gleiche Gerät.

Aus dem Fazit des PC-WELT-Tests zum Canon Maxify MB2750: "Allzu viel hat Canon beim Maxify MB2750 nicht geändert. Allerdings lässt sich der Multifunktionsdrucker nun in gemischten Drucker-Netzwerk-Infrastrukturen leichter integrieren. Das freut den Admin. Auch ist das Mehr an Drucktempo im Büro stets willkommen, auch wenn es im Test nur teilweise spürbar ist. Wie der Vorgänger Maxify MB2350 ist der MB2750 eine gute Alternative zu Farblaser-Varianten. Der Multifunktionsdrucker ist genügsam in den Folgekosten, lässt sich einfach bedienen und bringt eine gute Ausstattung fürs Büroumfeld mit. Dabei bleiben die Anschaffungskosten überschaubar - insgesamt ein empfehlenswerter Office-Alleskönner, der es mit der Laserkonkurrenz aufnehmen kann."

Weitere Canon-Angebote bei Amazon (Hinweis: wir vergleichen den Angebotspreis mit dem Preis, den Amazon am Wochenende und damit vor dem Start der Herbst-Angebot-Woche-Aktion für die jeweiligen Produkte verlangt hat):