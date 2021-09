"Camp Nou" des FC Barcelona als Lego-Bausatz

Hans-Christian Dirscherl

Fußballfans bekommen glänzende Augen: Das berühmte "Camp Nou" des FC Barcelona gibt es jetzt als Lego-Bausatz.

Vergrößern "Camp Nou" des FC Barcelona als Bausatz für zu Hause © Lego

Für 329,99 Euro können sich Fußball-Fans die Fußballarena "Camp Nou" des FC Barcelona nach Hause holen. Naja, fast: als Lego-Bausatz. Als Dreingabe legt Lego noch den Bausatz „ Feier des FC Barcelona “ gratis mit dazu, sofern Sie sich für den VIP-Club von Lego anmelden.

Der "Camp Nou"-Bausatz richtet sich an Erwachsene. Er besteht aus 5.509 Teilen. Fertig aufgebaut ist das Modell des berühmten Fußballstadions 20 Zentimeter hoch, 49 Zentimeter x 46 Zentimeter breit. Das Modell umfasst Spielfeld, Spielertunnel, VIP-Eingang, Anzeigetafel und Pressekabinen, außerdem Sticker und Fahnen in den Vereinsfarben des FC Barcelona. Eine Miniaturversion des Barca-Teambusses liegt ebenfalls bei. Das Set lässt sich in fünf Segmente teilen, um den Aufbau besser betrachten zu können. Zu dem Set gehört auch ein Bildband mit Bauanleitung und allerlei Wissenswertem zur Geschichte des Clubs und des Stadions.

Camp Nou des FC Barcelona jetzt kaufen

Hinweis: Pro Haushalt darf man nur zwei Exemplare bestellen.



Falls Sie dagegen eher auf Gladiatorenkämpfe statt auf Fußball stehen, dann ist vielleicht dieses Lego-Modell das Richtige für Sie: Lego Kolosseum ist das größte Lego-Set aller Zeiten .

Zieht es Sie dagegen mehr zu Fahrzeugen, dann sollten Sie sich diese Sets anschauen:

VW-Campingbus als Lego-Bausatz: Der T2 mit über 2200 Teile

Lego: McLaren Senna GTR Supersportwagen jetzt erhältlich

Neues Lego Auto-Set: Porsche 911 Turbo und 911 Targa

Ein absoluter Sonderfall ist das hier: Mit 477.303 Lego-Bausteinen Sportwagen 1:1 nachgebaut - er fährt .

Und noch mehr Lego-Sets für Sammler:

Lego: Darth-Vader-Helm und weitere coole Star-Wars-Sets

Riesiger Lego-Bausatz: Space Shuttle Discovery mit Hubble-Teleskop

Größtes Lego-Set mit 11.695 Teilen jetzt erhältlich