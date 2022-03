Camaliot: Android-Nutzer helfen ESA bei Auswertung von Satellitendaten

Denise Bergert

Mit einer neuen Android-App können Smartphone-Nutzer Daten zu Weltraumwettermustern sammeln.

Vergrößern Camaliot steht ab sofort für Android zum Download bereit. © ESA

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat in dieser Woche mit Camaliot eine Android-App veröffentlicht . Die Anwendung ist kostenlos und läuft auf mehr als 50 Smartphone-Modellen, die mit Zweifrequenz-Satellitenempfängern ausgestattet sind.

SETI@Home als Vorbild

Mit Camaliot können Privat-Nutzer wissenschaftliche Projekte unterstützen, indem sie mit ihrem Smartphone Satellitendaten sammeln , die von den unterschiedlichen globalen Navigationssystemen GPS, Beidou, Glonass und Galileo gesendet werden. Ähnlich wie beim Projekt SETI@Home, bei dem Nutzer Rechenleistung für komplexe Analysen und die Suche nach außerirdischem Leben bereitstellen konnten, handelt es sich auch bei Camaliot um ein wissenschaftliches Crowdsourcing-Projekt.

Nach der Installation der App und dem Login können Nutzer ihr Smartphone beispielsweise am Abend an einen Ort mit gutem Empfang – wie etwa dem Fensterbrett – legen. Über Nacht sammelt das Handy dann unbearbeitete Satellitendaten, die dann an die ESA weitergeleitet werden. Die Daten werden mithilfe eines Maschinenlernalgorithmus zentral ausgewertet. Die ESA will auf diese Weise etwa Rückschlüsse auf die Menge des Wasserdampfes in der Atmosphäre ziehen. Das soll wiederum auf lange Sicht für genauere Wettermodelle sorgen.

Amazon-Gutscheine für Teilnehmer

Das aktuelle Projekt läuft bis zum 30. Juni 2022. Nutzer der App, die sich ein Login anlegen, haben die Chance mehrere Preise zu gewinnen, darunter ein Smartphone und Amazon-Gutscheine. Die Nutzung als Gast ohne Login ist ebenfalls möglich.