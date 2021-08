Callcenter will Angestellte im Homeoffice mit Kameras überwachen

Denise Bergert

Ein Callcenter-Betreiber will seine Mitarbeiter zwingen, Kameras zur Überwachung im Homeoffice zu installieren.

Vergrößern Teleperformance stellt fragwürdige Verträge aus. © Teleperformance

Teleperformance, einer der weltgrößten Callcenter-Betreiber, will seine Mitarbeiter in Kolumbien zwingen, sich im Homeoffice überwachen zu lassen. Das fand NBC News in dieser Woche bei Recherchen heraus. Teleperformance arbeitet unter anderem für Apple, Amazon und Uber. Der Konzern beschäftigt weltweit mehr als 380.000 Mitarbeiter, 39.000 davon in Kolumbien.

Im März stellte das Unternehmen einen neuen Vertrag für seine Mitarbeiter in Kolumbien aus. Dieser Vertrag erlaubt Teleperformance unter anderem die Überwachung der Mitarbeiter durch KI-gestützte Kameras an deren Homeoffice-Arbeitsplätzen, Sprachanalyse und die Speicherung von Daten der gesamten Familie. „Der Vertrag ermöglicht eine ständige Überwachung unserer Arbeit, aber auch unserer Familie,“ erklärt eine in Bogota ansässige Mitarbeiterin gegenüber NBC News. „Ich finde das wirklich schlimm. Wir arbeiten nicht in einem Büro. Ich arbeite in meinem Schlafzimmer. Ich möchte keine Kamera in meinem Schlafzimmer haben,“ so die Teleperformance-Mitarbeiterin weiter.

Gegenüber NBC News bestätigte die Mitarbeiterin, den Vertrag unterzeichnet zu haben – aus Angst, ihren Job zu verlieren. Die Überwachungskameras seien bislang jedoch noch nicht installiert worden. Die Überwachungsmaßnahmen des Unternehmens beschränken sich nicht allein auf Kolumbien. Mitarbeiter aus Albanien hatten sich Ende 2020 ebenfalls bereits über die geplanten Kameras an ihren Homeoffice-Arbeitsplätzen beschwert. Der Datenschutzbeauftragte von Albanien hatte daraufhin ein Verbot für die Überwachungstechnik angeordnet.