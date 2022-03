Call of Duty verliert mit jedem Update Spieler - der Grund

Denise Bergert

Aufgrund der riesigen Downloadgrößen für Patches und Updates verliert „Call of Duty“ regelmäßig Spieler.

Vergrößern Die Download-Größen von "CoD"-Patches sind für viele Spieler ein Problem. © Activision

Immer größer werdende Spiele-Downloads ärgern nicht nur die Spieler des Shooter-Franchise „Call of Duty“, sondern schränken auch die Entwickler bei ihrer Arbeit ein. Die mittlerweile enorme Dateigröße von „Call of Duty: Warzone“ beeinträchtig die Fähigkeit des Entwicklerteams, neue Karten für das Spiel zu veröffentlichen. Das räumte Josh Bridge, Call of Duty: Warzone Live Operations Lead, nun in einem Interview mit Streamer TeeP ein.

Download-Größen behindern Karten-Rotation

„Die Installations- und Re-Installationsgrößen sind verdammt verrückt, oder? Wenn wir Caldera herausnehmen und sagen, dass wir Danzig einbauen, könnte das im Grunde einen Neu-Download in der Größe von Warzone bedeuten,“ so Bridge. Der Entwickler räumt jedoch ein, dass das Team gerne die Karten des Battle-Royale-Shooters tauschen würde. Die enormen Download-Größen würden das Studio jedoch davon abhalten.

Die enormen Download-Größen schrecken laut Bridge wiederum die „Warzone“-Spieler ab. In der Vergangenheit seien bei großen Karten-Updates regelmäßig größere Spieler-Zahlen verloren gegangen. Laut Bridge würden sich viele Nutzer genau überlegen, ob sie den nächsten Riesen-Patch herunterladen oder das Spiel gleich deinstallieren.

„CoD“ beansprucht knappen SSD-Speicher

„Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Modern Warfare“ beanspruchen auf dem PC zusammengenommen 250 Gigabyte, auf den Konsolen rund 150 Gigabyte. Patches sind unterschiedliche groß und liegen meist zwischen 10 und knapp 50 Gigabyte. Das dauert nicht nur beim Download und der Installation eine geraume Zeit, sondern frisst auch beispielsweise den knappen SSD-Speicher auf der Playstation 5 auf. Die Entwickler von „Warzone“ sind sich dieses Problems bewusst und haben es sich laut Bridge zum Ziel gesetzt, es auf technischer Ebene zu lösen, um so langfristig eine Karten-Rotation zu ermöglichen, ohne dass Spieler dafür gigantische Downloads in Kauf nehmen müssen.