Call of Duty erhält neues Anti-Cheat-System Ricochet

Panagiotis Kolokythas

Mit Ricochet erhält Call of Duty ein neues Anti-Cheat-System, welches auf einem Kernel-Treiber basiert. So funktioniert es.

Vergrößern Ricochet soll Call of Duty sicherer vor Cheatern machen © Activision

Mit dem neuen Anti-Cheat-System Ricochet (übersetzt: "Querschläger") will Activision die Oberhand im Kampf gegen Cheater in "Call of Duty" gewinnen. Das System basiert auf einem Kernel-Treiber und soll zunächst bei "Call of Duty: Warzone" ( hier als F2P-Spiel erhältlich ) zum Einsatz kommen, wie Activision in einem Blog-Beitrag mitteilt. Später dann auch bei "Call of Duty: Vanguard" ( hier günstig im Preisvergleich vorbestellen ), welches am 5. November 2021 erscheint. Ricochet sei ein "robustes Anti-Cheat-System", welches von engagierten Experten entwickelt wurde, die sich auf die "Bekämpfung von unfairem Spiel konzentrieren".

Ricochet installiert Kernel-Treiber auf PCs

Technisch basiert Ricochet auf verschiedene Komponenten, wie etwa Tools, die auf den Spiele-Servern installiert werden und mit Algorithmen des maschinellen Lernens die Geschehnisse auf Unregelmäßigkeiten hin überwachen. Außerdem gibt es fortgeschrittene Analysetools, die das Aufspüren von Cheatern erleichtern sollen. Die wichtigste Komponente ist aber ein Kernel-basierter Treiber, der auf dem lokalen PC des Spielers installiert wird. Dieser wurde nur für die Call-of-Duty-Spiele entwickelt und läuft im Hintergrund mit höchsten Privilegien. Er kann alle auf dem Rechner laufenden Applikationen inklusive Grafikkarten-Treiber überwachen.

Seine Aufgabe: Der Kernel-Treiber kontrolliert, ob irgendein auf dem PC laufender Prozess versucht, mit dem Spiel Call of Duty zu interagieren oder eine Manipulation durchzuführen. Activision betont in diesem Zusammenhang, dass der Kernel-Treiber nur beim Spielen von "Call of Duty: Warzone" und später "Call of Duty: Vanguard" auf dem PC aktiv ist. Er beendet also die Aktivitäten, wenn die Spiele geschlossen werden. Außerdem würden nur Aktivitäten überwacht, die etwas mit dem Spiel zu tun haben. Alle dabei gesammelten verdächtigen Daten werden auch zur Verbesserung des Systems verwendet.

Mithilfe der Spieler wird weiterhin benötigt

Im Vorfeld habe es umfangreiche Tests für den Kernel-level-Treiber gegeben, um sicherzustellen, dass er auf allen PCs stabil läuft und die Privatssphäre der Spieler geschützt wird. "Ihr seid auch ein wichtiger Teil unserer Bemühungen, Cheats zu bekämpfen. Meldet also bitte weiterhin Probleme im Spiel, damit das Ricochet-Anti-Cheat-Team alle Instrumente zur Bekämpfung von Cheatern anpassen kann", erklärt Activision.

In "Call of Duty: Warzone" wird Ricochet mit dem Pazifik-Update hinzugefügt, welches demnächst erscheint. In "Call of Duty: Vanguard" wird Ricochet dann enthalten sein.

Über die Funktionsweise von Ricochet gibt es auch noch hier eine ausführliche FAQ.