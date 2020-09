Call of Duty Warzone: Season 6 bestätigt

Denise Bergert

Am 29. September 2020 startet die mittlerweile sechste Season des Battle-Royale-Titels "Call of Duty Warzone".

Vergrößern Die neue Season für "Call of Duty" startet Ende September. © Activision

Publisher Activision hat heute den Starttermin für die neue Season für "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty Warzone" bestätigt . Season 6 launcht demnach am 29. September 2020. Eine der wichtigsten Neuerungen in Season 6 ist ein Tunnelsystem für "Call of Duty Warzone". Nach der Öffnung des Stadions in Season 5 öffnet der Battle-Royale-Titel nun ein Tunnelsystem unter Verdansk. Die schwach beleuchteten Gänge mit mehreren Stationen werden zum Schauplatz für Nahkampf-Szenarien. Ob die U-Bahnen in den neuen unterirdischen Levelbereichen auch als Fortbewegungsmittel genutzt werden können, ist allerdings noch unklar.

Neben neuen Levelabschnitten bringt Season 6 für "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone" auch zwei neue Operatoren mit. Farah war als Gründerin der Urzikstani Liberation Force bereits in einer wichtigen Rolle in der Kampagne zu sehen. Nikolai ist der zweite im Bunde. Der Anführer der Chimera ist ein enger Freund von Captain Price. Beide Operatoren können mit dem neuen Battle Pass freigeschaltet werden. Farah steht bereits ab Rang 0 zur Verfügung. Nikolai erscheint erst bei Erreichen von Rang 100. Der Battle Pass läuft ab 29. September und kostet 1.000 CoD-Punkte.