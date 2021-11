Call of Duty: Vanguard gestartet

Denise Bergert

Der neueste Ableger der Shooter-Reihe „Call of Duty“ ist ab heute für PC und Konsolen erhältlich.

Vergrößern "Call of Duty: Vanguard" ist ab heute erhältlich. © Activision

Publisher Activision veröffentlicht heute die neueste Episode seiner „Call of Duty“-Reihe. „ Call of Duty: Vanguard “ wurde von Sledgehammer Games entwickelt und ist ab sofort für PC sowie die Konsolen Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S erhältlich.

Exklusive Inhalte für Playstation-Nutzer

Um den Titel im Online-Multiplayer spielen zu können, benötigen Playstation-Besitzer ein Abonnement für Playstation Plus und Xbox-Besitzer eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft. PC-Besitzer brauchen kein zusätzliches Abo. Wer „Call of Duty: Vanguard“ auf der Playstation 4 oder Playstation 5 nutzt, kann sich zudem über exklusive Playstation-Boni freuen. Dazu zählen etwa fünf Stufensprünge beim Kauf des Battle-Pass-Bundles für Season 1, ein Kampfpaket pro Saison, zwei zusätzliche Loadout-Slots, monatliche Doppel-XP-Events und Bonus-Waffen-XP beim Spielen mit anderen Playstation-Besitzern in einer Party.

Spezialeinheiten im Zweiten Weltkrieg

Die Geschichte von „Call of Duty: Vanguard“ ist im Zweiten Weltkrieg angesiedelt, orientiert sich jedoch nicht an speziellen historischen Ereignissen oder Personen. Das Setting konzentriert sich auf die Entstehungsgeschichte von militärischen Spezialeinheiten. Im Einzelspieler-Modus steht die Bildung einer solchen im Mittelpunkt.

Viele Multiplayer-Karten und Neuerungen

Im Multiplayer-Modus finden sich 20 Karten und sieben unterschiedliche Spielmodi. Die Karten können wahlweise mit 48 Spielern oder zwölf Spielern gespielt werden. Ähnlich wie in „Rainbow Six: Siege“ sind Teile der Umgebung zerstörbar und ergeben so neue taktische Möglichkeiten. Ein Zombie-Modus ist ebenfalls wieder mit an Bord. Kooperativ stellen sich dabei mehrere Spieler anrückenden Zombie-Horden entgegen.

„Vanguard“ in „Warzone“

Ab dem 2. Dezember 2021 hält „Call of Duty: Vanguard“ auch Einzug im Battle-Royale-Titel „Call of Duty: Warzone“, der an diesem Termin in „Call of Duty: Pacific Warzone“ umbenannt wird. Neu sind dann unter anderem die große Pazifik-Karte „Caldera“. Dabei handelt es sich um eine überarbeitete Version der „Warzone“-Karte „Rebirth Island“. In einer separaten Playlist für „Vanguard“ stehen unterschiedliche neue Spielmodi wie etwa Luftkämpfe zur Auswahl. „Warzone“ wird außerdem auf die Engine von „Vanguard“ umgestellt, was sich in einer verbesserten Grafik, Animationen und Gameplay-Möglichkeiten bemerkbar machen soll.

Nach dem Release von „Vanguard“ soll es regelmäßig neue Multiplayer-Inhalte geben. In Season 1 sind drei neue Karten, neue Modi, neue Operatoren, Waffen, Ausrüstung und Extras für den Zombie-Modus geplant.