Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November

Denise Bergert

Der neueste Teil der Ego-Shooter-Reihe „Call of Duty“ schickt Spieler wieder in den Zweiten Weltkrieg.

Vergrößern „Call of Duty: Vanguard“ erscheint im November. © Activision

Publisher Activision hat in dieser Woche mit „Call of Duty: Vanguard“ den neuesten Teil seiner Ego-Shooter-Reihe angekündigt . Die Entwicklung übernimmt Sledgehammer Games („Call of Duty: WW2“). Der Release für PC sowie die neue und die alte Konsolen-Generation soll am 5. November 2021 erfolgen.

Die Handlung des Spiels ist gegen Ende des Zweiten Weltkriegs angesiedelt. Spieler schlüpfen in die Rolle von Sergeant Arthur Kingsley und dessen Team. In Berlin kommen sie dem geheimen Projekt „Phoenix“ und dem Gestapo-Direktor Heinrich Freisinger auf die Spur. Aus diesem Setting entwickeln sich im Verlauf des Spiels vier unterschiedliche Story-Stränge, die unter anderem an der Ost- und Westfront sowie in Nordamerika und im Pazifik spielen. Entwickler Sledgehammer will sich beim neuesten Teil der Reihe in Bezug auf die Geschichte um mehr Authentizität bemühen und Charaktere mit Persönlichkeit erschaffen.

Neben der Solo-Kampagne soll „Call of Duty: Vanguard“ auch einen Multiplayer bieten. Dieser soll schon zum Release-Tag ganze 20 Karten beinhalten – 16 von ihnen für 6-gegen-6-Spielmodi ausgelegt. Ähnlich wie in „Rainbow Six Siege“ beinhaltet der neue „Call of Duty“-Titel zerstörbare Wände und Objekte, die sich auf die Dynamik in den Multiplayer-Matches auswirken sollen. Ein Zombie-Modus ist ebenfalls wieder mit an Bord.